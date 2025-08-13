Básquet asociativo: Rowing y Estudiantes celebraron en el inicio del Clausura

Rowing derrotó a Sionista y dio la nota en el arranque del Torneo Clausura de la APB.

Con la disputa de dos encuentros, en la noche de este martes comenzó el Torneo Clausura que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En este marco, los equipos que resultaron victoriosos fueron el Paraná Rowing Club y Estudiantes, que superaron a Sionista y Patronato, que debutó en el torneo, respectivamente.

Rowing fue noticia al superar a Sionista por un amplio 77 a 56. El PRC tuvo un primer tiempo sin fisuras y de entrada le puso los puntos al dueño de casa. Lo pasó por encima en los primeros 20 minutos para quedar arriba 51 a 24.

El Remero hizo todo bien ante un adversario totalmente desconectado, así lo cerró fácil y arrancó el certamen con una sonrisa, señala Paraná Deportes.

Benjamin Neugebauer con 18 tantos y Juan Pablo Cantero con 17 puntos (cinco triples) fueron los máximos artilleros del equipo ganador. En el Centro, Eduard Montaña con 14 unidades y Pablo Veiga con 13 salvaron la ropa.

En el otro encuentro, Estudiantes no tuvo complicaciones para superar a Patronato en el estreno del Rojinegro en la Primera local: fue por 92 a 44. El CAE marcó tendencias en el primer tiempo (43-29) y apretó el acelerador en el complemento (49-15).

Beltrán González Medus con 12, Memo Rodríguez con 11, Andrés Baca con 10 y Caetano Pajares con 10 fueron los goleadores del conjunto ganador. En Patronato, Jeremías Gómez terminó con 11puntos.