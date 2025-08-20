Marcelo Moretti levantó su licencia y volverá como presidente de San Lorenzo

Luego de casi tres meses de licencia, Moretti volverá a tomar las riendas de San Lorenzo.

Marcelo Moretti decidió poner fin a su licencia y volverá a ejercer como presidente de San Lorenzo, luego de tres meses apartado de sus funciones.

El máximo dirigente Azulgrana había sido escrachado en un video en el que aparecía aceptando una presunta coima para permitir el debut de juveniles en la Primera del club. Desde ese momento se mantuvo alejado, mientras Julio Lopardo asumía el rol de presidente hasta su renuncia del último lunes.

La vuelta de Moretti fue confirmada por correo electrónico, según pudo saber Noticias Argentinas. Como primera medida, tiene previsto convocar a una reunión con toda la Comisión Directiva para tratar temas de gestión, aunque desde la oposición aseguran no haber recibido aún la citación formal por parte de la secretaría del club.

El respaldo de la AFA

El regreso de Moretti cuenta con el aval del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, que pidió a las autoridades de San Lorenzo no avanzar con la investigación interna. El organismo desestimó el pedido de destitución, inhabilitación y expulsión del dirigente bajo el argumento de que no puede juzgarse dos veces un mismo hecho.

Según el fallo, cualquier proceso que impulse San Lorenzo podría reanudarse solo cuando el expediente que tramita en la AFA se resuelva de manera definitiva.

El rechazo de los hinchas

El gran interrogante ahora pasa por la reacción de los socios y simpatizantes azulgranas, que en reiteradas oportunidades manifestaron su rechazo a Moretti y reclamaron su renuncia. En caso de que encuentre resistencia interna y externa, el propio presidente no descarta llamar a elecciones anticipadas.