Atletas del Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay se destacaron en Misiones

Alumnos del Centro de Educación Física N° 3 Hugo Mario La Nasa de Concepción del Uruguay, participaron del Torneo del Litoral de Atletismo, desarrollado en Posadas, Misiones, logrando múltiples podios y destacándose en diversas disciplinas.

Todos los atletas tuvieron una gran participación. Salieron campeones Adrián Viso, en lanzamiento de jabalina de 800 grs. con 58,40 metros (mejorando su marca); Nicolás Cousillas en salto en largo con 6,80 metros; Antu Flindt, en lanzamiento de martillo con 40,71 metros; Diego Sincosky, en lanzamiento de martillo con 55,21 metros; Maia Cardinaux, en salto triple con 10,86 metros; y Valentín Benítez, en salto triple con 13,75 metros.

En tanto, lograron el segundo puesto Valentín Benítez logró en salto en largo con 6,40 metros, y Lara Bonato, en lanzamiento de martillo con 40,61 metros. También obtuvieron el segundo puesto en posta masculina Valentín Benítez, Adrián Viso, Diego Sincosky y Nicolás Cousillas.

El rector del CEF N° 3, Damián Viso, expresó su satisfacción por los logros alcanzados al resaltar que "con siete atletas se coronó la participación, con seis medallas de oro y tres medallas de plata para el atletismo de nuestra institución". Asimismo, destacó el compromiso de toda la comunidad educativa del CEF: "Felicitamos a las y los alumnos por el esfuerzo y el trabajo para alcanzar estos objetivos, y a todos los profesores que los formaron y que, día a día, brindan su apoyo y dedicación".

La participación del CEF en este torneo refuerza el trabajo sostenido en la promoción del deporte y la formación integral de los estudiantes, consolidando al centro como referente en el atletismo provincial.