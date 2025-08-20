Los intendentes del PJ aseguraron que "el peronismo está unido" de cara a octubre

Desde la Liga de Intendentes del PJ emitieron un comunicado tras la oficialización de las listas de cara a octubre y la presentación de dirigentes por fuera del armado del partido: "El Peronismo entrerriano está unido para defender la provinciafrente al ajuste de los gobiernos nacional y provincial", dijeron.

"Desde la Liga de Intendentes del Partido Justicialista de Entre Ríosexpresamos con total claridad que el peronismo está unido en la provincia y así se presenta con el frente Fuerza Entre Ríos de cara a las eleccioneslegislativas de octubre", expresó el comunicado.

La gacetilla enviada a este medio agregó: "El Partido Justicialista de Entre Ríos tiene una única lista oficial, avalada por la Carta Orgánica partidaria y respaldada por la militancia de cada localidad".

"Las distintas expresiones políticas que han decidido competir por fuera del PJ representan proyectos personales que nada tienen que ver con lavoluntad orgánica del peronismo entrerriano. En ese sentido, en vez desumar, decidieron restar y ser funcionales al oficialismo entrerriano y aquienes quieren debilitar nuestra fuerza política", explicaron los intendentes.

En esa línea, ampliaron: "Nuestro movimiento, con más de 75 años de historia en la defensa de lostrabajadores, los humildes y la justicia social, no puede ser confundido nireducido a decisiones individuales".

"Desde las intendencias justicialistas ratificamos nuestro compromiso con launidad del peronismo en Entre Ríos, convencidos de que solo con unproyecto colectivo y solidario se podrá defender a nuestra provincia de laspolíticas de ajuste y exclusión que hoy impulsan los gobiernos nacional yprovincial", finalizó el texto.