Liga Provincial de Básquet: Gastón Langenheim, el Jugador Más Valioso de la fecha 3

El escolta de Capuchinos tuvo una valoración de 45, pese a la derrota con San José.
Gastón Langenheim fue el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la tercera fecha de la Liga Provincial de Básquetbol de Mayores, que tuvo un total de 16 encuentros. Con una valoración de 45, el escolta del Centro Ex Alumnos Capuchinos de Concordia sobresalió con su gran actuación ante Social y Deportivo San José, pese a que su equipo perdió 90 a 88, como visitante.
Langenheim, de 26 años, mostró su jerarquía y fue importante en ambos costados de la cancha apuntalando en momentos claves al equipo dirigido por Santiago Rodríguez. Completó su planilla con 39 puntos (6/10 dobles, 5/10 triples, 12/12 libres), 9 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 38 minutos de juego.
El quinteto ideal de la fecha
Además del MVP, la tercera jornada tuvo grandes rendimientos individuales que en su mayoría llegaron de la Zona 3, al igual que Langenheim. A continuación, los cinco jugadores con mejor valoración, que conforman el quinteto ideal de la 2° fecha:
Gastón Langenheim (Capuchinos) – Valoración: 45
39 puntos (6/10 dobles, 5/10 triples, 12/12 libres), 9 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero frente a San José.
Damián Peruchena (Vélez) – Valoración: 39
24 puntos (7/10 dobles, 10/10 libres), 8 rebotes, 5 asistencias y 2 recuperos ante Ferro de Concordia.
Franco Pividori (Ferro San Salvador) – Valoración: 38
15 puntos (4/8 dobles, 2/4 triples, 1/1 libres), 18 rebotes, 8 asistencias y 4 robos contra Parque de Villaguay.
Alejo Cecchi (Estudiantes) – Valoración: 31
20 puntos (2/4 dobles, 2/5 triples, 10/10 libres), 9 rebotes, 2 robos, 1 asistencia frente Santa Rosa de Chajarí.
Joaquín Obregón (Ferro Cdia) – Valoración: 30
31 puntos (6/10 dobles, 5/9 triples, 4/4 libres), 6 asistencias, 1 rebote y 1 robo ante Vélez de Chajarí.
Los jugadores de la semana
Semana 1: Lisandro Ruiz Moreno (Paracao) – Valoración: 39
31 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias vs. Independiente de La Paz.
Semana 2: Martín Chervo (Vélez) – Valoración: 41
24 puntos, 16 rebotes y 1 asistencia vs. Santa Rosa.
Semana 3: Gastón Langenheim (Capuchinos) – Valoración: 45
39 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero vs. San José.