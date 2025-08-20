Un hombre descartó casi 14 kilos de marihuana y escapó entre las malezas en el oeste de Paraná

En un operativo policial durante la madrugada de este miércoles, la Policía de Paraná secuestró una importante cantidad de droga en la zona oeste de la ciudad. El sospechoso se dio a la fuga y lo buscan intensamente.

Se informó desde la Jefatura Departamental que personal de la Sección Investigaciones se encontraba realizando tareas investigativas en la zona del barrio Paraná XVI. En un momento, en calle 1° de Mayo al final, observaron salir a un hombre de la zona de barrancas. Al intentar identificarlo, el sujeto emprendió la fuga perdiéndose entre la maleza.

Durante la persecución, se localizaron dos bolsas de gran tamaño que contenían frascos con material vegetal, presumiblemente estupefaciente.

Se dio intervención al personal de Drogas Peligrosas, quienes constataron que ambas bolsas contenían 25 frascos grandes y 16 pequeños. Al realizar el reactivo correspondiente, el resultado fue positivo para marihuana, con un peso total de 13,855 kilos.

Afirmaron que se continúa con las investigaciones para dar con el paradero del masculino y esclarecer los hechos.