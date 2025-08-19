Comenzará un nuevo juicio por jurados en Colón por un caso de abuso sexual

Un nuevo juicio por jurados se pondrá en marcha este miércoles en la ciudad de Colón, luego de que se completara la selección de los 12 integrantes titulares y los suplentes que participarán del proceso. Los ciudadanos recibieron este martes las instrucciones preliminares del juez técnico, y el debate oral comenzará a las 8.30 en la sede local del Colegio de la Abogacía, ubicada en la intersección de Bolívar y Sarmiento.

El caso se enmarca en el legajo “S. M. S. s/ Abuso sexual con acceso carnal agravado”. El imputado, identificado como S.M.S., llega al debate en libertad y cumpliendo medidas de coerción dictadas oportunamente por la Justicia.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay designó como juez técnico al vocal Fernando Martínez Uncal, quien tendrá a su cargo la dirección del proceso. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Juan Sebastián Blanc, mientras que la representante del Ministerio Pupilar será Nancy Villagra.

En tanto, el defensor oficial Sebastián Arrechea asistirá al imputado durante el debate, que tendrá una duración estimada hasta el viernes próximo.

Por tratarse de un presunto delito contra la integridad sexual, las audiencias se desarrollarán bajo estricta reserva, sin acceso al público ni a la prensa.

Este será el juicio por jurados número 136 que se lleva adelante en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal, que busca garantizar la participación ciudadana en decisiones trascendentes de la Justicia.