Andrea Bocelli agregó un show en la Argentina: cuándo es y cómo sacar las entradas

El célebre tenor italiano agotó en cuestión de minutos las entradas para su show del Teatro Colón, razón por la que sumó una nueva función en un escenario muy distinto.

Tras agotar en cuestión de minutos las entradas para su presentación en el Teatro Colón, Andrea Bocelli anunció un segundo concierto en la Argentina. Según informó la productora DF Entertainment, el nuevo show, que se realizará en el Hipódromo de San Isidro el 18 de noviembre, llega gracias a la gran respuesta del público.

A diferencia del espectáculo en el Colón, que estará dedicado a lo lírico y lo clásico en un entorno íntimo e histórico, en esta segunda función el tenor italiano de 66 años presentará un repertorio “diferente, actual y moderno, pensado para una audiencia multitudinaria”. Este show promete ser una celebración de los grandes éxitos de Bocelli y sus colaboraciones contemporáneas, con un despliegue visual y sonoro a la altura de uno de los artistas más admirados del mundo. De esta manera, ofrecerá un espectáculo distinto, con un listado de canciones que, si bien contará con clásicos, también incluirá otros géneros.

La visita de Bocelli a la Argentina es un acontecimiento esperado por miles de fanáticos. Su regreso al país, después de más de una década sin presentarse, representa un evento de gran magnitud. La primera cita, en el Teatro Colón el 17 de noviembre, no es casual. El legendario coliseo porteño es uno de los escenarios más importantes del mundo para la música clásica y la ópera. Debido a esto es que la velada en el Colón será una oportunidad única para disfrutar de su talento en un ambiente íntimo y con el respeto que este género requiere.

La historia de Andrea Bocelli es un ejemplo de perseverancia. Nacido con glaucoma congénito, el artista perdió la vista por completo a los doce años, tras un accidente mientras jugaba al fútbol. Sin embargo, su pasión por cantar, que mostró desde la niñez, lo impulsó a seguir adelante. A pesar de que se recibió de abogado, la música siempre fue su verdadera vocación, por lo que eligió no postergarla. Así fue que empezó a presentarse en bares y, en 1994, alcanzó la fama internacional al ganar el Festival de la Canción de San Remo.

A lo largo de su extensa carrera, grabó quince álbumes de estudio, tres de grandes éxitos y nueve óperas completas, y vendió más de noventa millones de discos. Además, colaboró con figuras como Celine Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande, Karol G y Dua Lipa, lo que demuestra su versatilidad artística. La célebre canción “Con te partirò”, que interpretó a dúo con Sarah Brightman, se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Por su aporte a la música, Bocelli recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y un Globo de Oro por la canción “The Prayer”.

Cómo comprar las entradas

Las entradas para esta nueva fecha de Andrea Bocelli estarán disponibles desde este miércoles 20 de agosto a las 12, a través de la página de Allaccess. La venta será general y se podrá abonar con todos los medios de pago.

Cabe recordar que la productora aconseja no comprar en sitios web no oficiales para evitar estafas, ya que no habrá etapas de preventa ni beneficios especiales.

