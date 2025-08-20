Universitarios anunciaron nuevas jornadas de paro y no habrá clases en la UNER y la UTN

Los sindicatos de docentes y personal de las Universidades nacionales con presencia en Entre Ríos anunciaron nuevas medidas de fuerza en el marco de su plan de reclamos por aumentos salariales y de presupuesto al gobierno nacional y no habrá clases en las facultades entre este jueves y viernes.

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER) que agrupa a su personal administrativo y de servicios informó que ejecutará paros sin concurrencia a los lugares de trabajo los días 21, 22, 26 y 27 de agosto, 1º y 2 de septiembre.

La primera tanda de esas huelgas afectará el funcionamiento de facultades en las últimas dos jornadas de esta semana. Ya habían anunciado sus respectivos paros de 48 horas para las mismas fechas los sindicatos de docentes de la Universidad, AGDU y Sitradu.

“Estas medidas de fuerzas tienen como objetivo fortalecer el plan de lucha que lleva adelante el movimiento universitario, teniendo como eje la visibilización del conflicto salarial y presupuestario, así como la convocatoria a una Tercera Marcha Federal Universitaria en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y para rechazar el veto que el gobierno nacional ya anticipó”, fundamentó APUNER al anunciar el cronograma de huelgas.

El gremio de los trabajadores universitarios expresó que “todos los actores del sistema universitario y educativo argentino y la sociedad civil debemos aunar esfuerzos y trabajos en conjunto para sostener a la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad. Sin salarios dignos ni presupuesto acorde no hay Universidad Pública de calidad”.

Paro en la UTN

Por su parte, en continuidad del plan de lucha, la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológico Nacional (FAGDUT) informó que este jueves realizará un paro nacional sin actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales que posee en todo el país. En Entre Ríos están las sedes Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay.

Entre los reclamos, se pide al Gobierno Nacional que “se abra al diálogo” y convoque a una mesa paritaria, y también la necesidad de mayor financiamiento para las universidades.

Por último, desde FAGDUT aclararon que todos los docentes de la UTN que se adhieran a la medida de fuerza, sean afiliados o no afiliados a otro gremio, contarán con la cobertura gremial de la entidad.

Aumento unilateral del Gobierno

La semana pasada en el marco de una semana de huelgas en las universidades nacionales, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informó que otorogaría un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales entre septiembre y noviembre y sumas fijas excepcionales que irían desde $6.000 hasta $25.000 según el cargo y la dedicación horaria.

El incremento será escalonado: 3,9% a cobrar en septiembre (1,3% sobre haberes de junio, 1,3% de julio y 1,3% de agosto); luego 1,3% con haberes de septiembre; 1,2% de octubre; 1,1% de noviembre y 1,1% de diciembre.

Las federaciones gremiales rechazaron el aumento anunciado desde el Gobierno sin un acuerdo paritario mediante y advierten que el atraso salarial desde el comienzo de la administración de La Libertad Avanza roza el 50% de pérdida de poder adquisitivo.