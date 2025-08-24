El Encuentro Entrerriano de Teatro se vive a salas llenas, y hoy finaliza

Hoy finaliza el Encuentro Entrerriano de Teatro Independiente. Habrá funciones, acto de cierre y entrega de reconocimientos.

Este sábado hubo capacitaciones, funciones gratuitas y una presentación de libros. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).La jornada comenzó con un Taller de Investigación Teatral coordinado por Guillermo Meresman. Luego se presentaron libros sobre el quehacer teatral, publicados con apoyo del ConTIER y autoría de Meresman (Oro Verde), Laura Evequoz (Concepción del Uruguay) y Fernando Bellotini y Omar Lagraña (Concordia). Además hubo funciones de Azucena y Clavelina, guardianas del planeta (para infancias) de Villa Elisa; Todo verde de Villa Elisa: Dos mujeres guerreras de Concepción del Uruguay; y Río Adentro de Chajarí.

El viernes, en tanto, se desarrolló una capacitación a cargo de Leila Barenboim y funciones de: El corazón del actor (Paraná) y Cenizas quedan… siempre (Paraná). Además de concretarse el acto de apertura.

La programación de la última jornada

Este domingo, el programa sigue así:

-A las 15.30, Expedición Tereré, tras la joya del monte (Villaguay) Infantil en Saltimbanquis (Feliciano 546)

-A las 18, Sol de noche (Victoria) en la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861)

-A las 19, De cuerpo y alma (C. del Uruguay) en la sala Rubén Noble del IAAER (Matorras 861);

-A las 20, Acto de cierre y entrega premios trayectoria ConTIER en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina

-A las 20.30, Que hablen otras partes de mí (Gualeguay), también en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina.

Las entradas para los espectáculos son libres y gratuitas. Pueden retirarse una hora antes de cada función, en la sala que corresponda.

Homenajes

Este domingo y como corolario de tres jornadas de intensa actividad, se realizará una entrega de premios trayectoria ConTIER. En el acto recibirán distinciones: Celia Pilnik, Adolfo Jesús Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha. También tendrá un reconocimiento honorífico Carlos Enrique Zelayeta. Será en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), a las 20.

El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia. Este año ya se realizaron Encuentros Entrerrianos en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales).