Las Panteras cayeron ante Estados Unidos en el Mundial de Tailandia

Argentina no pudo con Estados Unidos, pero conserva chances de clasificación.

Este domingo por la madrugada, la selección argentina de vóley femenino afrontó su encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Vóley que se está disputando en Tailandia.

En el estadio Chatchai de la ciudad de Nakhon Ratchasima, el equipo conducido por Facundo Morando no pudo con su par de Estados Unidos. La derrota de Las Panteras fue por 3-1, con parciales de 25/14, 23/25, 25/12 y 25/17.

Argentina no pudo sostener el ritmo de su rival y pese a ganar el segundo set, cayó holgadamente en los tres restantes, por lo que tendrá mucho por mejorar si pretende dar pelea.

En este partido se destacó Bianca Cugno, que fue la goleadora del juego con 29 puntos. En Estados Unidos hubo cuatro jugadoras con más de diez puntos: Dana Rettke y Sarah Franklin aportaron 15 puntos, Chiaka Ogbogu anotó 14 y Avery Skinner convirtió 13 tantos.

En cuanto a la lucha por la clasificación, Argentina tiene a favor que en el debut venció a República Checa (3-1) y es por eso que ahora cuenta con ventaja en la tabla de posiciones.

Estados Unidos es el líder con seis puntos, seguido de Argentina con tres, República Checa con dos y Eslovenia con una unidad (el mano a mano entre los europeos acabó 3-2 para las checas).

Argentina volverá a jugar el próximo martes a partir de las 6 de la mañana frente a Eslovenia. De ganar, aseguraría un lugar en los octavos de final del campeonato que comenzarán a disputarse el viernes 29 de agosto.

-SÍNTESIS-

Estados Unidos 3-1 Argentina.



Parciales: 25/14 - 23/25 - 25/12 - 25/17.



Formaciones:

Estados Unidos: Sarah Franklin, Dana Rettke, Jordyn Poulter, Avery Skinner, Chiaka Ogbogu y Madisen Skinner. Líbero: Morgan Hentz.

DT: Erik Sullivan.



Argentina: Bianca Bertolino, Micaela Cabrera, Bianca Cugno, Daniela Bulaich, Avril García, Victoria Mayer. Líberos: Antonela Fortuna y María Pelozo.

DT: Facundo Morando.



Ingresaron:

-En Estados Unidos: Stephany Samedy, Saige Kaahaaina-Torres y Logan Eggleston.



-En Argentina: Elina Rodríguez, Brenda Graff, Azul Benítez, Dalma Pérez y Martina Bednarek.



Árbitros: Wael Kandil - Sonja Simonovska.



Estadio: Chatchai Hall (Nakhon Ratchasima, Tailandia).