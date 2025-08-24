Peñarol buscará mantener el liderazgo en la Liga Paranaense

Llegó el momento para la disputa de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Todos los partidos comenzarán a las 15.30 con la previa disputa de los encuentros de Sub 23 a partir de las 13.30.

El destacado de esta jornada es el duelo entre Peñarol, el puntero, y Los Toritos de Chiclana. El Tricolor es el único que ganó sus dos partidos y buscará obtener la tercera victoria que le permita comenzar a marcar distancias en el certamen. El Rojinegro tiene solo un punto y buscará su primera victoria.

En esta jornada quedará libre uno de los escoltas, Patronato, por lo que Sportivo Urquiza intentará aprovechar. La V Azulada recibirá a Argentino Juniors, que tiene solo un punto en lo que va del campeonato.

Camioneros y Neuquen, ambos con tres puntos, se medirán mano a mano para ver quien sigue en la parte alta; mientras que Atlético Paraná y Oro Verde, los otros dos elencos con tres unidades, enfrentarán a Universitario y Palermo, respectivamente.

Los dos duelos restantes de esta fecha los protagonizarán San Benito - Belgrano; y Don Bosco - Instituto.

Fixture | Liga Paranaense | Fecha 3

-Domingo 24/8 | Desde las 15.30:

Peñarol - Los Toritos.

San Benito - Belgrano.

Don Bosco - Instituto.

Camioneros - Neuquen.

Universitario - Atlético Paraná.

Oro Verde - Palermo.

Sportivo Urquiza - Argentino Juniors.

Libre: Patronato.