Peñarol buscará mantener el liderazgo en la Liga Paranaense

Peñarol viene de vencer a Atlético Paraná como visitante por 3-0.
Llegó el momento para la disputa de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Todos los partidos comenzarán a las 15.30 con la previa disputa de los encuentros de Sub 23 a partir de las 13.30.
El destacado de esta jornada es el duelo entre Peñarol, el puntero, y Los Toritos de Chiclana. El Tricolor es el único que ganó sus dos partidos y buscará obtener la tercera victoria que le permita comenzar a marcar distancias en el certamen. El Rojinegro tiene solo un punto y buscará su primera victoria.
En esta jornada quedará libre uno de los escoltas, Patronato, por lo que Sportivo Urquiza intentará aprovechar. La V Azulada recibirá a Argentino Juniors, que tiene solo un punto en lo que va del campeonato.
Camioneros y Neuquen, ambos con tres puntos, se medirán mano a mano para ver quien sigue en la parte alta; mientras que Atlético Paraná y Oro Verde, los otros dos elencos con tres unidades, enfrentarán a Universitario y Palermo, respectivamente.
Los dos duelos restantes de esta fecha los protagonizarán San Benito - Belgrano; y Don Bosco - Instituto.
Fixture | Liga Paranaense | Fecha 3
-Domingo 24/8 | Desde las 15.30:
Peñarol - Los Toritos.
San Benito - Belgrano.
Don Bosco - Instituto.
Camioneros - Neuquen.
Universitario - Atlético Paraná.
Oro Verde - Palermo.
Sportivo Urquiza - Argentino Juniors.
Libre: Patronato.