Formativas AFA: Patronato cerró ante Atlético Rafaela

La cuarta de Patronato logró la clasificación a la final de la Zona.

Este sábado concluyó la actividad correspondiente a la fase regular del primer torneo de la Zona Centro (Zona Interior “B”) de formativas de la Primera Nacional. En ese marco, Patronato enfrentó a Atlético Rafaela con las categorías mayores jugando como visitantes y las menores como locales.

En general hubo dos victorias, dos empates y dos derrotas por bando. En Rafaela, Patronato empató en cuarta división (3-3), perdió en quinta (3-1) y ganó en sexta (3-2). Los que festejaron fueron los de la cuarta división del Patrón, que se aseguraron un lugar en la final con el ganador del segundo torneo, que comenzará el próximo fin de semana.

Por esta misma situación atraviesa la novena división, que en La Capillita venció a Atlético Rafaela por 3-0 y logró meterse en la definición con el ganador del segundo torneo. Fue el único equipo del Patrón que ganó como local: la séptima cayó por 2-1 y la octava igualó 1-1.

De esta manera, cuarta y novena se aseguraron la disputa de la final y, de ganar el segundo torneo, obtendrán el pase directo a la Final Interior que se disputará entre los vencedores de la Zona Centro (que integra Patronato) y la Zona Cuyo. El vencedor de esa final afrontará la Final nacional ante el ganador de la Zona Metropolitana.

Resultados | Formativas AFA:

-En Rafaela:

Cuarta División: Atlético Rafaela 3-3 Patronato.

Quinta División: Atlético Rafaela 3-1 Patronato.

Sexta División: Atlético Rafaela 2-3 Patronato.



-En Paraná:

Séptima División: Patronato 1-2 Atlético Rafaela.

Octava División: Patronato 1-1 Atlético Rafaela.

Novena División: Patronato 3-0 Atlético Rafaela.

Fixture de Patronato | Segundo torneo

Fecha 1: vs. Camioneros de Córdoba (locales cuarta, quinta y sexta).

Fecha 2: vs. Las Palmas de Córdoba (locales cuarta, quinta y sexta).

Fecha 3: vs. Estudiantes de Río Cuarto (locales séptima, octava y novena).

Fecha 4: vs. Sportivo Belgrano (locales cuarta, quinta y sexta).

Fecha 5: vs. Colón de Colonia Caroya (locales séptima, octava y novena).

Fecha 6: vs. Racing de Córdoba (locales cuarta, quinta y sexta).

Fecha 7: vs. Atlético Rafaela (locales séptima, octava y novena).