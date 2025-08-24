Liga Provincial: el duelo de Villaguay fue para Parque

Este sábado se jugó solo un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet masculino. Fue en el marco de la Zona 1, por la que Sarmiento recibió a Parque en el duelo adelantado de ese grupo.

El ganador fue el visitante que se impuso por 79-77, de manera que sumó su primera victoria del torneo: con cinco puntos está en la sexta posición de la tabla (récord 1-3). Sarmiento, por su lado, perdió por segunda vez en el torneo y lidera junto a Ferrocarril de San Salvador con seis puntos (récord 2-2), aunque el Verde lo superará con su presentación de este domingo por la noche.

Por la Zona 1 la actividad continuará por la noche con Echagüe recibiendo a Ciclista; Olimpia siendo anfitrión de Sportivo San Salvador y Ferro de San Salvador como local ante Sionista.

También se jugará por la Zona 3. Los cuatro partidos correspondientes al grupo se realizarán este domingo a partir de las 20. Habrá duelo de líderes entre Ferrocarril y Estudiantes de Concordia; mientras que Vélez Sarsfield intentará asaltar el segundo puesto en su duelo con Social Federación. También se enfrentarán La Armonía y San José y Santa Rosa ante Capuchinos.

Fixture y resultados | Liga Provincial | Fecha 4

-Zona 1:

Sábado 23/8:

Sarmiento 77-79 Parque.



Domingo 24/8 - Desde las 20:

Echagüe - Ciclista.

Olimpia - Sportivo (San Salvador).

Ferrocarril (San Salvador) - Sionista.



-Zona 2:

Viernes 22/8:

Recreativo 78-54 Paracao.

Estudiantes (Paraná) 77-58 Progreso.

Quique 72-56 Independiente.

Urquiza 76-68 Talleres.



-Zona 3:

Domingo 24/8 - Desde las 20:

La Armonía - San José.

Social Federación - Vélez Sarsfield.

Ferrocarril (Concordia) - Estudiantes (Concordia).

Santa Rosa - Capuchinos.



-Zona 4:

Viernes 22/8:

BH 88-54 Juventud Unida.

Luis Luciano 72-84 Sportivo Peñarol.

Regatas 96-79 Bancario.

Atlético Tala 89-56 Zaninetti.