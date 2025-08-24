Patronato buscará volver al triunfo como visitante ante Colegiales

Gran desafío se presenta ante los ojos de Patronato. Este domingo desde las 13 tendrá que visitar a Colegiales de Munro en un duelo que contará con el arbitraje de Jorge Broggi. Nahuel Rasullo y Damián Olivetto serán los jueces asistentes; mientras que Nicolás Kresta será el cuarto árbitro.

Este partido por la 28ª fecha del torneo en la Zona A encuentra al Rojinegro en la quinta posición con 41 puntos, aunque una victoria le permitiría llegar al menos momentáneamente a la tercera colocación.

El equipo de Gabriel Gómez viene de ganarle ajustadamente a Arsenal (1-0 en el estadio Grella), pero como visitante lleva tres partidos sin sumar. Las derrotas consecutivas ante All Boys (1-0), Deportivo Madryn (2-0) y Gimnasia y Tiro de Salta (2-1) se produjeron luego del enorme triunfo ante San Martín de Tucumán (1-0), por lo que intentará volver a sacar puntos fuera de casa.

Para este partido, el cuerpo técnico perderá a dos jugadores y recuperará a otros dos. No estarán disponibles Emanuel Moreno (sobrecarga muscular) y Valentín Pereyra (suspendido por acumulación de amarillas); mientras que volverán Gabriel Díaz y Federico Castro (cumplieron sus suspensiones por amarillas y expulsión, respectivamente).

Se presume que Díaz aparecerá en la defensa en lugar de Julián Navas, mientras que Castro tomará el puesto de Pereyra. Por otra parte, entre Ian Escobar y Gonzalo Asís estaría el reemplazante de Moreno en el lateral izquierdo.

De producirse solo esas tres variantes, el equipo iría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra, Escobar/Asís; Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga; Julián Marcioni, Alan Bonansea y Federico Castro.

En el banco esperarían por su oportunidad Juan Mazza, Facundo Díaz, Escobar/Asís, Navas, Marcos Enrique, Matías Pardo, Augusto Picco, Guillermo Sánchez y Joaquín Barolín.

El rival

Colegiales viene en mitad de tabla dentro del torneo. En su última presentación perdió ante Ferro Carril Oeste por 1-0 y quedó en la 13° colocación con 33 unidades. Junto al Verdolaga y Alvarado es el equipo con menos goles dentro de la Zona A: apenas convirtieron 17 tantos.

Sumando a los elencos de la otra zona, solo son superados por los dos últimos: Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate.

Sin embargo, el equipo de Leonardo Fernández es el último que sorprendió al Patrón en el Grella, venciéndolo por 1-0 en condición de visitante. Es por eso que el elenco paranaense deberá prestar especial atención a su rival.

Para esta jornada, el técnico eligió convocar a:

-Arqueros: Emilio Di Fulvio y Juan Rojas.

-Defensores: Franco Hanashiro, Mauricio Camargo, Fernando Di Massimo, Matías Ferreira, Sebastián Silguero y Santiago Strasorier.

-Mediocampistas: Joaquín Cancio, Bahiano García, Lucas Giménez, Federico Marín, Laureano Marra, Álvaro Marín y Facundo Montiel.

-Delanteros: Lucio Castillo, Tomás Almada, Andrés Ríos, Valentín Robaldo y Franco Zicarelli.