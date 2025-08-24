Susana Ratcliff brindará una noche de música y emociones, junto a Roma Acosta y Entre Tres

Susana Ratcliff se presentará en la Casa de la Cultura, junto a Roma Acosta y Entre Tres.

El próximo viernes 29 de agosto a las 21, la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio, Paraná) recibirá a la reconocida cantautora y bandoneonista Susana Ratcliff, quien presentará un recital cargado de sensibilidad y color musical.

Ratcliff, con una trayectoria marcada por la exploración de nuevas sonoridades dentro de la música popular argentina y latinoamericana, compartirá escenario con la artista Roma Acosta y con el grupo Entre Tres, integrado por Mauro Leyes, Iván Petrich y Nahuel Lenardón.

La velada propone un viaje por diferentes climas y paisajes musicales, en un encuentro que promete ser íntimo y vibrante a la vez.

Entradas

En puerta: $10.000

Anticipadas: $9.000

Promo 2 x $16.000

Reservas y consultas: 343-300-0529.