Tragedia sobre rieles: un joven motociclista con graves heridas tras chocar contra un tren en San Salvador

El siniestro se produjo entre una moto y una formación ferroviaria de la empresa “Trenes Argentinos”. Como saldo un joven de 18 años sufrió graves lesiones.

El sonido metálico de una locomotora quebró la calma de la tarde en San Salvador. Eran cerca de las ocho de la noche de ayer cuando, en avenida Entre Ríos, un tren diésel-eléctrico de la empresa “Trenes Argentinos” avanzaba con su pesada marcha. Entre el segundo y cuarto vagón, del lado izquierdo, una moto impactó contra la formación y convirtió la rutina ferroviaria en un episodio de urgencia y conmoción.

El llamado de alerta llegó al Comando Radioeléctrico y en pocos minutos el personal policial se hizo presente en el lugar, acompañado por las autoridades de la Jefatura Departamental y el fiscal en turno, que dispuso las primeras medidas de rigor. En el suelo, junto a la moto, yacían sus dos ocupantes: un joven de 18 años y una adolescente de 17.

El conductor, gravemente herido, fue asistido de inmediato en el hospital local por politraumatismos que incluyeron la amputación traumática de su brazo derecho. La magnitud de las lesiones obligó a su urgente traslado al hospital Delicia Masvernat de Concordia, donde los equipos médicos continuarán con su atención crítica.

Su acompañante, en cambio, sufrió lesiones menores. La joven de 17 años fue atendida en el nosocomio de San Salvador y, tras las evaluaciones de los profesionales, recibió el alta a los pocos minutos.

El siniestro dejó, además de la evidencia material, una estampa difícil de olvidar: el contraste entre la mole férrea del tren y la fragilidad de la moto, símbolo de la vulnerabilidad de quienes circulan por las calles y rutas. Como si la ciudad hubiese quedado suspendida entre el estruendo del impacto y el silencio que siguió, las actuaciones judiciales buscarán ahora determinar las circunstancias exactas del choque.

En el centro de la crónica, más allá del expediente judicial, queda la marca indeleble de una vida que cambió en segundos: la de un joven que enfrentará, desde la madrugada de su adultez, la larga lucha de la rehabilitación y la resiliencia.