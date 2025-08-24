Con tres partidos, sigue el Clausura de la Liga Profesional

Boca recibirá a Banfield en el cierre de la actividad de este domingo.

Este domingo habrá tres encuentros correspondientes a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los tres encuentros de esta jornada corresponderán a la Zona A, que no tuvo acción el sábado a excepción de la presentación de Newell’s en el interzonal (clásico) frente a Rosario Central. La actividad comenzará a las 14.

14: Unión - Huracán (Zona A)

El estadio 15 de Abril será sede del encuentro entre Unión de Santa Fe y Huracán. El partido comenzará a las 14 y tendrá el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión de este partido correrá por cuenta de la señal premium de ESPN.

El Tatengue viene de golear a Instituto por 4-0, resultado con el que llegó a ocho puntos y se ubica en la quinta colocación, aunque todavía está cerca de los últimos puestos de la tabla anual. El Globo, por su lado, está cuarto con nueve unidades luego de su triunfo ante Argentinos Juniors por 1-0.

Para este partido se presume que será titular el villaguayense Marcelo Estigarribia en el anfitrión; mientras que en el visitante estará desde el arranque el federalense Fabio Pereyra. Además, Unión contará con el ex Patronato Cristian Tarragona.

-Probables formaciones:

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.



Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral, Luciano Giménez.

DT: Frank Kudelka.

16.15: Argentinos Juniors - Racing (Zona A)

La actividad continuará en el estadio Diego Maradona, donde Argentinos Juniors recibirá a Racing. El partido por la Zona A comenzará a las 16.15 y tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Bicho llega de perder ante Huracán por 1-0 y se ubica en la 12° posición con cinco unidades; mientras que Racing cayó ante Tigre por 2-1 y con cuatro puntos está en el penúltimo lugar. Ambos necesitan volver a ganar para no perderles pisada a los que persiguen la clasificación.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas desde el arranque en ninguno de los dos elencos. Si estaría desde el arranque el ex Patronato Adrián Balboa.

-Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Joaquín Gho, Juan Cardozo, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Diego Porcel y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.



Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa.

DT: Gustavo Costas.

18.15: Boca Juniors - Banfield

El último partido de la jornada será en el estadio Alberto J. Armando. Allí, Boca Juniors recibirá a Banfield a partir de las 18.15 en un duelo válido por la Zona A que contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, acompañado en el VAR por Silvio Trucco. El cotejo contará con la transmisión de TNT Sports premium.

El Xeneize viene de ganar por primera vez en el torneo: fue 3-0 sobre Independiente Rivadavia, con lo que suma seis puntos y está séptimo. Banfield, por su parte, tiene siete unidades y está noveno luego de su gran remontada frente a Estudiantes de La Plata: perdía 2-0 y ganó 3-2.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos.

-Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

DT: Miguel Russo.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi.

DT: Pedro Troglio.

Fuentes: Santa Fe Deportivo, Doble Amarilla y TN.