El Concejo Deliberante de Concordia aprobó una ampliación presupuestaria

El Concejo Deliberante de Concordia aprobó por unanimidad una serie de ordenanzas y resoluciones que tendrán un impacto directo en la gestión municipal.

Uno de los puntos más relevantes de la sesión fue la aprobación de una ampliación presupuestaria solicitada por el Departamento Ejecutivo. Según explicó la viceintendente Reta de Urquiza, esta medida busca cubrir los aumentos salariales acordados recientemente para el personal municipal y reforzar los gastos corrientes como los de combustibles y electricidad, entre otros.

Asimismo, se aprobó por unanimidad una modificación presupuestaria para el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal. Este ajuste, calificado como una "rareza presupuestaria" porque traslada fondos de gastos corrientes a gastos de capital, permitirá financiar un innovador proyecto: la construcción de 10 módulos sanitarios secos. Estos módulos están destinados a familias que no cuentan con baño y se priorizará su asignación a aquellos hogares con integrantes con discapacidad, como una prueba piloto para futuras intervenciones.

Flexibilidad ante el código urbano

En la sesión, también se trataron y aprobaron tres ordenanzas que eximen de ciertos requisitos del Código de Ordenamiento Urbano (COU). La viceintendente argumentó que el COU, dado que es una norma rígida, necesita ser adaptada a una realidad "cambiante" para asegurar el cumplimiento de la normativa de manera efectiva.

