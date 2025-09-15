Se realizó un Encuentro Provincial de Bibliotecarios

Fue en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia. Consistió en una jornada de reflexión y trabajo que contó con la participación de profesionales del área y la adhesión institucional de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

La actividad se propuso profundizar en el rol de las bibliotecas como espacios de preservación, investigación y proyección cultural del patrimonio entrerriano, en un marco de intercambio que reafirmó la importancia de estas instituciones en la circulación de la producción local y el fomento de la lectura.

La primera mesa, titulada Autores entrerrianos y patrimonio bibliográfico, estuvo a cargo del director de la Biblioteca Provincial, Matías Armándola, junto a Adriana Gerstner y Daiana Luggren, integrantes del equipo técnico. En ella se presentó el trabajo histórico realizado con la Bibliografía Entrerriana y se anticipó la próxima edición, ampliada y corregida.

Además, se destacó que la tarea de preservación debe articularse con políticas activas de visibilidad y difusión, en consonancia con los ciclos de lectura desarrollados por la institución —La novela entrerriana y Entre Ríos cantada—, de los cuales se expuso un recorrido.

La segunda mesa, Literatura infantojuvenil y mediación de lectura, estuvo a cargo del escritor y docente Diego Quiroga, quien compartió experiencias de trabajo en escuelas locales vinculadas a sus bibliotecas, subrayando la mediación como herramienta estratégica para acercar la lectura a nuevas generaciones y proyectar actividades conjuntas.

El Encuentro Provincial de Bibliotecarios se consolidó como un espacio de actualización y debate, ratificando el compromiso de la Biblioteca Provincial con la conservación del acervo entrerriano y su puesta en valor como patrimonio cultural vivo.