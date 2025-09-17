La Escuela de Artes Visuales organiza una jornada cultural con cata de vinos para recaudar fondos

La Escuela de Artes Visuales "Prof. Roberto López Carnelli" será sede de una jornada cultural que abarcará propuestas artísticas y gastronómicas con el objetivo de recaudar fondos para la institución. La actividad está organizada por la Cooperadora "Amanda Mayor" y se plantea como un espacio abierto a la comunidad que reunirá degustaciones, muestras, sorteos y música en vivo. La propuesta se concretará este viernes 19 de septiembre, desde las 19:30 y hasta las 23:00.

Uno de los ejes de la programación será la cata-degustación de vinos entrerrianos seleccionados especialmente por la Asociación de Sommeliers del Litoral. La propuesta se complementará con una selección de fiambres de Tandil y quesos producidos en las escuelas rurales "Almafuerte" y "Alberdi", lo que permitirá al público disfrutar de una experiencia gastronómica vinculada a la producción regional y al trabajo de instituciones educativas del interior de la provincia.

La jornada incluirá también una actividad interactiva titulada "Vista, Nariz y Boca", coordinada por el grupo "El Equipo Azul". Se trata de un juego pensado para acercar al público a los saberes del mundo del vino, poniendo en práctica los sentidos a través de dinámicas participativas. Esta iniciativa busca generar un aprendizaje en torno a la cultura vinícola.

Además de la gastronomía y la cata, habrá una muestra y venta de obras realizadas por artistas de la Escuela de Artes Visuales, lo que permitirá difundir y poner en circulación parte de la producción local. Durante la noche se sortearán diferentes premios y se contará con la participación de un DJ, además de música en vivo, con el fin de dar un marco festivo al encuentro. La integración de estas actividades busca ampliar el alcance de la jornada y ofrecer un abanico de propuestas asociadas al arte y la cultura.

El valor de la entrada es de $20.000. Hasta el jueves previo al evento se habilitó una promoción de dos entradas por $35.000. Para docentes, personal administrativo y estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) el costo será de $15.000. Las reservas y consultas pueden realizarse a través de los números 343 4640640 y 343 4174855.