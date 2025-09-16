Con presencia entrerriana, “Las Panteritas” debutan este miércoles en el Sudamericano U17

Con presencia de la entrerriana Catalina Borrero Müller, el seleccionado argentino femenino U17 de vóley debutará este miércoles en el Sudamericano de la categoría en Lima, Perú. El estreno de la paranaense y sus compañeras será ante Venezuela, a partir de las 17, por el Grupo B que completarán Colombia y Brasil.

El plantel argentino lleva más de una semana trabajando en Perú en la gira previa al torneo que se desarrollará del 17 al 21 de septiembre. Cabe destacar que el certamen entrega 3 plazas para el Mundial 2026, pero en el caso que Chile quede en el podio, al ser el organizador de dicho Mundial, habrá un clasificado más.

El camino de la Argentina continuará el jueves ante Colombia (a las 17, hora argentina); el viernes será el turno de enfrentar en el clásico a Brasil (19.30).

Vale destacar que en la otra zona compiten Perú, Chile y Bolivia. La transmisión del torneo será a través de voleysur.org.

Catalina Borrero Müller, jugadora del Paraná Rowing Club y distintos seleccionados entrerrianos, es hija de la exjugadora de la selección argentina femenina de vóley, Ivana Müller, y el actual entrenador Fernando Borrero, exjugador y olímpico con el seleccionado argentino masculino.

Además, Catalina fue elegida como Jugadora Revelación 2024, por parte de la Federación Entrerriana de Vóley (FEV), durante una premiación llevada a cabo por la Confederación Entrerriana de Deportes.

El seleccionado argentino quedó conformado por María Agustina Pérez (Metropolitana), Catalina Castelli (Santafesina), Sofía Emilia Baldo (Santafesina), Catalina Borrero Müller (Entrerriana), Jazmín Pertile (Chaqueña), Antonela Juncos (Cordobesa), Martina Boldt (Santafesina), Paulina Pasero (Santafesina), Dolores Godoy Pastore (Metropolitana), Lucía Diamantina Biglia Oronel Fay (Cordobesa), Lucía Novello (Cordobesa), Paula Dianda Bolletini (Santafesina), Angelina Druetta (Santafesina) y Agostina Victoria Benítez (Formoseña).

El staff técnico está integrado por Luciano Verasio (entrenador), Federico Bonvissuto (asistente), Julián Welschen (estadista), Cecilia Scarinci (kinesióloga) y Jorge Torres (presidente de delegación).