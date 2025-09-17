Los Premios María Guerrero distinguen lo mejor del teatro argentino

Este miércoles 17 de septiembre, a partir de las 13:00, se llevará a cabo en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes una nueva edición de los Premios María Guerrero, el reconocimiento que desde 1985 otorga la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes para celebrar la excelencia de la escena teatral en la Argentina.
En esta edición, el jurado estuvo conformado por quince referentes vinculados a la crítica, la investigación y la gestión cultural, que a lo largo de 2024 evaluaron más de un centenar de estrenos en todo el país. El trabajo de este comité tiene como objetivo obtener la diversidad y la vitalidad de la producción escénica argentina, poniendo en valor a los creadores como y equipos técnicos que hacen posible la actividad teatral.
Una de las novedades de este año será la incorporación de una estatuilla renovada, diseñada por el artista Pablo Insurralde. La pieza toma como punto de inspiración elementos del patrimonio histórico del propio Teatro Nacional Cervantes.
Desde su creación hace casi cuatro décadas, los Premios María Guerrero son una de las distinciones más relevantes dentro del panorama teatral argentino. Año tras año, distinguen la labor de intérpretes, directores, dramaturgos, escenógrafos y distintos oficios vinculados a la producción escénica. En este sentido, la ceremonia busca destacar el trabajo artístico y promover el desarrollo de la cultura nacional y su proyección internacional.
Nominaciones:
Iluminación
Soledad Ianni por Clase póstuma y La Malinche.
Alejandro Le Roux por Las lágrimas de los animales marinos.
Omar San Cristóbal por La gran ilusión y La cabeza del dragón.
Matías Sendón por Bailarinas incendiadas, Clandestina, Quiero decir te amo y Viento blanco.
Ricardo Sica por Seré y Todo bien, todo bien.
Fotografía
Ailén Garelli por Juego del tiempo.
Martín Gorricho (diseño gráfico) y Sebastián Freire (fotografía) por Viento blanco.
Carlos Furman por Clandestina.
Alexander Kurov por 8cho Tango Aéreo.
Tamia Oviedo por Bailarinas incendiadas.
Luis Sens por Lo que se pierde se tiene para siempre.
Irish Suárez por Saraos uranistas.
Realización audiovisual / multimedia
Margarita Bali por Juego del tiempo.
Lucio Bazzalo por La Malinche.
Martín Borini, Nicolás Dardano y José Jiménez por Los días afuera.
Alejo Moguillansky por Bailarinas incendiadas.
Juan Manuel Ripari, Diego Rosek y Sebastián Ramseg por El principito, una aventura musical.
Teatro de Títeres y Objetos
Sandra Antman y Laura Fontenla (actuación) y Ema Peyla (diseño) por Marilina y el mar.
Lorena Azconovieta, Ana Galati, Ludmila Man, Estanislao Ortiz, Olavia Paz Campos y Gabriela Zamboni (actuación) y Esteban Quintana (diseño) por La cabeza del dragón.
Alejandra Farley, Abril Girard y Katy Raggi por Habitar un pájaro.
Daniela Fiorentino y Gerardo Porión (actuación) e Inés Sceppacuercia (diseño) por El zorro, el labrador y el buen hombre.
Luciano Mansur (actuación) y Román Lamas (realización) por Historia del soldado.
Paula Quintana (actuación) y Fernanda Bohigues, Tatalo Muzzín y Paula Quintana (diseño) por Expediente Ofelia.
Actuación protagónica y co-protagónica
Maiamar Abrodos por Saraos uranistas.
Lucía Adúriz por Moliendo a Molière y Saraos uranistas.
Belén Blanco por Clandestina.
Cécile Caillon por Todo bien, todo bien.
Sofía Gala Castiglione por Lo que se pierde se tiene para siempre.
Fiorella Cominetti por Liquidación total!.
Martín Henderson por FEMBOT (el sueño argentino).
Alan Madanes por Cuando Frank conoció a Carlitos.
Fabiana Rey por FEMBOT (el sueño argentino).
Alejandra Robles por Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón.
Juan Tupac Soler por La teoría del desencanto.
Violeta Urtizberea por Quiero decir que te amo.
Teatro para las infancias y adolescencias
Paula Sánchez por 24 toneladas.
Guadalupe Bervih y Andrés Sahade por Amadeo.
Eduardo Gondell por El principito, una aventura musical.
Ariadna Bufano por La cabeza del dragón.
Myrna Cabrera por Levelibélula.
Fede Fedele y Lali Vidal por Lexi, hablemos de dislexia.
Emiliano Dionisi por Moliendo a Molière.
Escenografía y diseño espacial
Vanesa Abramovich por La gran ilusión.
Patricia Bontas y Martín López Fiorini por 24 toneladas.
Lü Carnicero por Lo que se pierde se tiene para siempre.
Gonzalo Córdoba Estévez por Cuando Frank conoció a Carlitos y Las lágrimas de los animales marinos.
Rodrigo González Garillo por Viento blanco.
Mariana Tirantte por Los días afuera.
Ariel Vaccaro por Todo bien, todo bien.
Actuación de reparto
Marita Ballesteros por Lo que se pierde se tiene para siempre.
Gabo Correa por El trágico reinado de Eduardo II...
Eddy García por El trágico reinado de Eduardo II....
Carlos March por El principito, una aventura musical.
Fernanda Metilli por Exit.
Antonella Misenti por Cuando Frank conoció a Carlitos.
Iride Mockert por Pelomuerta y El entenado.
Payuca por Las lágrimas de los animales marinos.
Carolina Saade por Los bienes visibles.
Lorena Szekely por Mandinga (la capilla del diablo).
Jorge Thefs por Las lágrimas de los animales marinos.
Vestuario
Dudou Vintage y Ana Rivoira por Liquidación total!.
Uriel Cistaro, Sandra Li, Patricia Mizraji y Barroca por Saraos uranistas.
Jorge López por Moliendo a Molière.
Victoria Molotok por Gwen.
Oria Puppo por El trágico reinado de Eduardo II...
Renata Schussheim por La gran ilusión.
Julio Suárez por James Brown usaba ruleros.
Adaptación
Mariano Bragán y Compañía Payasos del Matute por Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón.
Ariadna Bufano por La cabeza del dragón.
Carmen Castelli por El principito, una aventura musical.
Andrés Gallina y Javier Berdichesky por Lo que se pierde se tiene para siempre.
Jorge Thefs por Salvar el fuego.
Dramaturgia
Mariano Bragán y Paula Sánchez por 24 toneladas.
Emiliano Dionisi por Moliendo a Molière.
Macarena García Lenzi por La Paciencia (fatídica sindical).
Santiago Loza por Viento blanco.
Marcelo Katz y Carolina Pecheny por Todo bien, todo bien.
Juanse Rausch por Saraos uranistas.
Natalia Villamil por Clandestina.
Traducción
Antonella Cicconi y Alexia Polasky por Alicia - Alice by Heart.
Carlos Gamerro por El trágico reinado de Eduardo II...
Gonzalo Garcés por James Brown usaba ruleros.
Melania Lenoir y Bruno Pedicone por Entre sombras.
Nicolás Piccardo por Personas, Lugares y Cosas.
Alejandro Rivas M. por Prima facie.
Danza y artes del movimiento
Luciana Acuña y Carla Di Grazia por Bailarinas incendiadas.
Brenda Angiel por 8cho Tango Aéreo.
Margarita Bali y Gerardo Litvak por Juego del tiempo.
Juan Martín Delgado por Gwen.
Violeta Montes por La (ex) Traviata.
Actuación unipersonal
Andrea Bonelli por Borges y yo.
Patricio Coutoune por Gayola en París.
Marilú Marini por El corazón del daño.
Marcos Montes por Bela Vamp.
Ingrid Pelicori por Yo, Freda.
Paula Quintana por Expediente Ofelia.
Mariano Saborido por Viento blanco.
Lautaro Delgado por Seré.
Julieta Zylberberg por Prima facie.
Espectáculo internacional
Cía. La Unza Clown (Uruguay) por Ciao.
Martux_M, Danielo Rea y Leonardo Kreimer (Argentina/Italia) por Genesis revisited.
Mariano Tenconi Blanco (España/Argentina) por La mujer fantasma.
Sean Gandini y Kati Ylä-Hokkala (Reino Unido) por Life: A love letter to Merce Cunningham.
Eusebio Calonge, por la Zaranda (España) por Manual para armar un sueño.
Sergio Blanco (Uruguay/Chile/Argentina/España) por Tierra.
Música
Agustín Fortuny por Bailarinas incendiadas.
Gabriel Llanes por Saraos uranistas.
Gabriel Magni y Fabiana Rey por FEMBOT (el sueño argentino).
Guadalupe Otheguy por Clandestina.
Nico Posse por Cuando Frank conoció a Carlitos.
Ian Schifres por Quiero decir te amo.
Diego Vila por Todo bien, todo bien.
Actuación revelación
Manuel Di Fracesco por Saraos uranistas.
Luis Alejandro Rodríguez Echeverría (LARE) por El principito, una aventura musical.
Lucía Guttfleisch por El lápiz no se borra.
Chano Itzcovich por Marathon.
Nicole Kaplan por Desertoras.
Ángela Leiva por School of Rock.
Lilian Timisky por Partir(se).
Lucía Uribe por Miguel Ángel.
Carolina Vilar por Subacuática.
Gianluca Zonzini por Cráter.
Instituciones
Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), 50 años.
Teatro Auditorium de Mar del Plata, 80 años.
Teatro Colón de Mar del Plata, 100 años.
Teatro Gualeguaychú, 110 años.
Universidad Nacional de las Artes (UNA), 10 años.
Premios Especiales
El lápiz no se borra (inspirada en La noche de los lápices).
Compañía de Danza Aérea Brenda Angiel, 30 años.
Revista Llegás, 20 años.
Teatro x la Identidad La Plata, 10 años.
Dirección
Luciana Acuña por Bailarinas incendiadas.
Lola Arias por Los días afuera.
Anahí Berneri por Lo que se pierde se tiene para siempre.
Sofía Brito y Lautaro Delgado Tymruk por Seré.
Toto Castiñeiras por Las lágrimas de los animales marinos.
Natalia del Castillo por Cuando Frank conoció a Carlitos.
Andrea Garrote por Prima facie.
Esteban Meloni por FEMBOT (el sueño argentino).
Paula Sánchez por 24 toneladas y Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón.