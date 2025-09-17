El Teatro 3 de Febrero prepara un encuentro coral abierto al público

El Coliseo Mayor de la ciudad capital abrirá sus puertas para recibir una nueva edición de los tradicionales encuentros corales. El encuentro tendrá lugar este sábado 20 de septiembre a las 21:00.

La propuesta busca poner en valor el canto colectivo y el trabajo sostenido de agrupaciones locales, que en esta ocasión se presentarán en el escenario principal de la sala ubicada en calle 25 de Junio 60. La iniciativa se enmarca dentro de la agenda cultural de la ciudad y representa un espacio de encuentro con la comunidad local, en el que las distintas formaciones corales comparten con el público un repertorio pensado para resaltar la diversidad y los estilos de voces.

En esta oportunidad participarán el Coro Estable de Niños y Adolescentes y el Coro de Jóvenes, ambos pertenecientes a la Escuela Coral Nº 1 "Mario Monti". También se sumará el Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), junto con el Coro de la Ciudad, anfitrión de la jornada. Cada agrupación interpretará obras seleccionadas de su repertorio e incluirá piezas del cancionero popular con obras académicas.

La Escuela Coral Nº 1 "Mario Monti", con una larga trayectoria en la formación de niños y jóvenes en el canto colectivo, aportará dos de sus cuerpos estables que representan diferentes etapas de aprendizaje vocal. Por su parte, el Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, integrado por profesionales y aficionados al canto, lleva varios años participando en encuentros de estas características dentro de la ciudad. El Coro de la Ciudad, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Cultura, también mostrará su talento y su presencia como agrupación estable vinculada al municipio.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.