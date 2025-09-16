Falleció Robert Redford a los 89 años

Robert Redford, famoso actor, director y activista estadounidense, falleció a los 89 años en su hogar de Utah. Según informó su agente al medio The New York Times, Redford murió mientras dormía en su residencia ubicada en las afueras de Provo, lugar que consideraba su hogar y refugio. La noticia fue confirmada mediante un comunicado publicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, que destacó que el artista falleció rodeado de sus seres queridos y que la familia solicita privacidad en este difícil momento.

Redford fue un ícono del cine desde la década de 1960. Entre sus trabajos más destacados se encuentran los clásicos Butch Cassidy, El golpe y Todos los hombres del presidente, películas que lo consolidaron como un actor de referencia en Hollywood y le otorgaron un lugar permanente en el cine mundial. Además, su carrera como director alcanzó su punto culminante con Gente como uno, por la que recibió el Oscar, reconocimiento que también mostró su talento detrás de las cámaras.

Más allá de su trayectoria cinematográfica, Redford fue un activista comprometido con la protección del medio ambiente y la preservación de los paisajes naturales, especialmente en su estado natal adoptivo, Utah. Su participación en conferencias internacionales y en paneles de la ONU sobre cambio climático fueron su convicción de que el arte y la cultura pueden ser herramientas de concienciación y transformación social. En diversas ocasiones se presentó como "un actor de profesión, pero un activista por naturaleza".

Durante su vida, Redford también fue un impulsor de la independencia cinematográfica. Fundó el Festival de Cine de Sundance, espacio que se convirtió en un lugar global para el cine independiente.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, era hijo de un ama de casa y un contador, una familia completamente alejada del ambiente artístico. Hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el western Butch Cassidy en 1969. Años después, la dupla volvió a unirse en El golpe, en 1973, que se consagró como ganadora del Oscar a mejor película y que le valió a Redford una nominación como mejor actor.

Pese a que su aspecto juvenil y su belleza siempre fueron aclamados, el actor trabajó arduamente para trascender su apariencia y su categoría de "galán" y lograr papeles que lo desafiaran artísticamente. Así, sus roles variaron desde el periodista del Washington Post Bob Woodward hasta un hombre de montaña en Jeremiah Johnson y un doble agente en el universo cinematográfico de Marvel, y sus coprotagonistas incluyeron a Jane Fonda, Meryl Streep y Tom Cruise.

