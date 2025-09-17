Dura declaración conjunta: UNER adhiere a la Marcha Federal Universitaria junto a estudiantes y trabajadores

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en forma conjunta con el claustro estudiantil y las asociaciones gremiales representantes de sus trabajadores, decidió adherir a la Marcha Federal Universitaria convocada para este miércoles.

“Apoyar la marcha del 17 de septiembre en las diferentes ciudades del país y convocar a la participación pacífica para manifestar nuestra defensa a la educación pública y a la ciencia argentina”, declararon desde la casa de altos estudios, que de esta manera se pliega al rechazo del decreto presidencial Nº 647/2025 firmado vetando la Ley de Financiamiento Universitario: “El decreto expresa, de forma renovada, la decisión de profundizar las políticas de desfinanciamiento sistemático y sostenido de la educación, la ciencia y la tecnología argentinas”.

En un mensaje directo a los legisladores -“electos por el voto de quienes habitamos este suelo”-, los exhortan a que “hagan honor a nuestra historia proyectando una Argentina mejor, insistiendo en la sanción -y consecuente vigencia- de la ley Nº 27.795 de Financiamiento Universitario”. Según el documento que publicó El Entre Ríos, la legislación “garantiza la producción de conocimiento y el sostenimiento de la investigación científica, ofrece a nuestros docentes, investigadores y no docentes, la ejecución de paritarias regulares y condiciones salariales dignas; permite el sostenimiento y mejora de la infraestructura y equipamiento necesario para realizar la labor que la sociedad espera de nosotros”.

Otro de los puntos de la declaración apunta hacia la dirigencia provincial: “Instar a las autoridades provinciales a acompañar, con su apoyo y gestiones, la voluntad popular expresada en la voz de los legisladores que, en dos oportunidades, se manifestaron en favor del Sistema Universitario Argentino”.

“En este contexto, se hace menester reiterar que los entrerrianos y entrerrianas nos enorgullecemos de disponer de un sistema universitario robusto y consolidado y, tal como señala nuestra historia y reclaman nuestro presente y nuestro futuro, continuamos bregando por políticas de ampliación del derecho a la educación superior, que otorguen a los y las jóvenes de nuestra provincia, herramientas para forjarse un futuro promisorio, hoy cercenadas gracias a esta medida”, figura entre los argumentos de la decisión.

Ante el panorama descripto, la declaración conjunta emitida desde la UNER reitera la necesidad de atender una serie de puntos:

a) Incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme al proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión.

b) Actualizar los salarios de docentes y no docentes mediante la convocatoria a paritarias libres.

c) Sostener e incrementar los programas de becas estudiantiles.

d) Dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura y equipamiento.

e) Garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de docencia, investigación y extensión.

“En estos 40 años de democracia, las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, destacada formación profesional de excelencia, producción de conocimiento comprometido con los grandes problemas nacionales, construcción democrática y respeto por los derechos humanos”, destacaron desde la UNER.

En cuanto a sostener el “valor estratégico” de la educación universitaria pública, consideran que es clave “para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional”.