Más de 45.000 personas participaron de la 4ª Muestra de la Construcción en Paraná

Paraná se convirtió durante el fin de semana en el epicentro de la construcción regional. La cuarta edición de la Muestra de la Construcción, organizada por la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos (Camarco), reunió a más de 45.000 visitantes en la Sala Mayo, consolidándose como un espacio de innovación, intercambio y generación de oportunidades para empresas, profesionales, estudiantes y público en general.

La inauguración oficial fue el viernes y contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la intendenta de Paraná Rosario Romero y el presidente de la Camarco a nivel nacional, Gustavo Weiss y la presidenta de la Delegación Entre Ríos, Laura Hereñú. La apertura estuvo marcada por el acompañamiento de autoridades provinciales, municipales y referentes del sector, quienes destacaron la importancia de contar con un encuentro que potencie la actividad y exhiba los avances tecnológicos que atraviesan a la industria.

Durante viernes, sábado y domingo, el público recorrió los más de sesenta stands montados en el predio. La programación combinó instancias de capacitación con charlas técnicas, demostraciones en vivo y paneles de debate. Especialistas abordaron temáticas clave como la eficiencia energética, la sostenibilidad en las obras, el financiamiento de proyectos y las tendencias en diseño arquitectónico y de construcción.

Estas propuestas despertaron particular interés entre estudiantes de secundarios y carreras universitarias afines, que participaron activamente de las exposiciones.

La muestra también se consolidó como un espacio para generar negocios. Expositores resaltaron que, “además de mostrar sus productos y servicios, lograron establecer contactos con potenciales clientes y aliados estratégicos. El clima de camaradería y profesionalismo facilitó acuerdos que, en varios casos, trascenderán el marco del evento”.

Tanto organizadores como expositores destacaron “la magnitud de la convocatoria y la calidad de las actividades desarrolladas”. Para la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos, esta edición ratificó a la “muestra como vidriera del sector y usina de ideas que proyectan el futuro de la construcción en la provincia”.

Más allá de la cifra de participación, lo que quedó en evidencia fue “el rol protagónico de la construcción en la agenda productiva y social de la región. El entusiasmo del público, el compromiso de las empresas y la riqueza de los debates marcaron el pulso de una edición que ya dejó planteado el desafío de superarse en el próximo encuentro”.