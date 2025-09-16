Entre Ríos refuerza el sistema de salud con 20 nuevas ambulancias y 10 equipos de telemedicina

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes un acto en Gualeguaychú donde se entregaron nuevas ambulancias para reforzar el parque automotor sanitario del departamento sur de la provincia. Las unidades fueron entregadas por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. En la ocasión, el mandatario resaltó la puesta en marcha de una red de traslados interhospitalarios, basada en criterios profesionales; y remarcó la incorporación de equipos de telemedicina, que modernizan el sistema sanitario entrerriano.

Tras recibir el equipamiento, que consistió en 20 ambulancias de mediana y alta complejidad y en 10 equipos de telemedicina, el mandatario señaló que estos últimos "van a ser el comienzo real y concreto de la medicina a distancia en Entre Ríos; y por eso también hoy es un día histórico en materia de salud".

Precisó que "estos 10 equipos van a ser distribuidos en distintos lugares de la provincia dentro de un plan para desarrollar la telemedicina en Entre Ríos, después de muchas promesas y pocas realidades que recién se están empezando a concretar".

"Hoy la telemedicina salva vidas, muchas veces en rincones alejados se pueden utilizar, para que en cualquier lugar remoto se puedan hacer análisis y adecuar la atención que se requiera al paciente. Lamentablemente teníamos muy poco desarrollo de ella en la provincia; y a eso lo empezamos a cambiar ahora", subrayó.

En el acto, el mandatario celebró la recepción histórica de las 20 ambulancias y el equipamiento de salud aportados por la CTM, que en conjunto suman una inversión superior a los 3.000 millones de pesos. "Los organismos del Estado ya no trabajan de manera aislada, cada uno mirándose a sí mismo. Hoy estamos todos juntos gestionando para resolver los problemas de los entrerrianos", dijo.

Rogel: "Era una necesidad"

El diputado provincial Fabián Rogel participó del evento, acompañando al mandatario provincial y al intendente local, Mauricio Davico. En su cuenta de redes sociales, Rogel destacó la importancia de la entrega: “Esta recomposición del parque automotor sanitario era una necesidad que se hacía evidente en toda la provincia y ahora comienza a revertirse con estas incorporaciones”.

El acto forma parte de una serie de acciones que buscan fortalecer los servicios de salud en distintos departamentos entrerrianos, asegurando mayor rapidez y eficiencia en la atención de emergencias.

Rogel, en su rol de legislador, señaló que participar de este tipo de eventos “permite acompañar de cerca las políticas públicas y constatar cómo impactan directamente en la comunidad”.