Miranda! llega a Paraná con un show en Hierlam XL

El dúo pop argentino Miranda!, conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, se presentará el domingo 28 de septiembre a las 20:00 en Hierlam XL, en Paraná.

A lo largo de su trayectoria, Miranda! recibió múltiples reconocimientos y premios que destacan su aporte a la música popular. Entre ellos, se encuentran las gaviotas de oro y plata otorgadas en el Festival de Viña del Mar, y recientemente el Gardel de Oro, el premio más importante de la industria musical argentina, que reconoció su álbum Hotel Miranda!. Este disco, lanzado recientemente, alcanzó más de 300 millones de reproducciones en distintas plataformas de streaming y consolidó la colaboración de Miranda! con artistas de la nueva generación como María Becerra, FMK, Catriel, Emilia y Bandalos Chinos, y con figuras consagradas de la música como Cristian Castro, Chano, Andrés Calamaro, Lali y Emmanuel Horvilleur.

El álbum es un repaso de sus hits más destacados, con versiones regrabadas junto a una amplia variedad de artistas y productores. Con casi 9 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 700.000 suscriptores en su canal oficial de YouTube, Miranda! mantiene una relación directa con su público a través de sus producciones musicales y presentaciones en vivo.

La presentación en Paraná incluirá tanto clásicos que marcaron el inicio de la carrera de la banda como los temas reversionados del último álbum.

Entradas acá.