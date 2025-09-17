El Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos participó del inicio de la campaña

La comisión directiva del Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos; participó del inicio de campaña junto al gobernador Rogelio Frigerio.

En Rosario del Tala, concejales del foro participaron del inicio de la campaña de cara a las elecciones de octubre, reafirmando su “compromiso con el rumbo político y de gestión que se viene consolidando” en Entre Ríos.

Durante el encuentro, el gobernador Rogelio Frigerio remarcó que “durante 20 años un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, sin obra pública, con rutas destruidas y con un Estado ineficiente donde se acomodaban familiares y amigos del poder”.

En ese sentido, destacó que “en apenas 20 meses empezamos a revertir esa dura realidad: rompimos privilegios, ordenamos las cuentas, transparentamos la gestión y cuidamos cada peso del Estado. Por eso hoy estamos todos juntos -libertarios, radicales, PRO y partidos provinciales- defendiendo lo logrado y construyendo un futuro serio y productivo. No podemos permitir el regreso del populismo que llevó a la provincia y al país a la pobreza estructural”.

Con firmeza, subrayó que el próximo 26 de octubre será una fecha clave para “defender el cambio con respeto, firmeza y coraje”.

Del Foro de Concejales de la Provincia estuvieron presentes:

Micaela Rodríguez, Presidenta

Beltrán Cepeda, Vicepresidente 1°.

Silvia Campos, Vicepresidenta 2°.

Celeste Fuscado, Secretaria

Karina Percara, Tesorera

La participación de los concejales en este lanzamiento ratifica el compromiso de los ediles de seguir trabajando junto al gobernador y a todos los sectores que apuestan por una Entre Ríos con disciplina fiscal, estabilidad económica y desarrollo productivo.