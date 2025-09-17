La flautista brasileña Cássia Carrascoza ofrecerá una masterclass en Paraná

La famosa flautista, educadora e investigadora brasileña Cássia Carrascoza llegará a la capital entrerriana para brindar una clase magistral destinada a estudiantes y músicos. 61. La actividad se desarrollará este jueves 11 de septiembre a las 18:00 en la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio", ubicada en Italia

Carrascoza es considerada una de las figuras más destacadas en el ámbito de la música clásica de Brasil y cuenta con una amplia trayectoria internacional. Desde hace años se desempeña como profesora en el Departamento de Música de la Universidad de SaoPaulo (USP), donde dirige el laboratorio LaFlauta, un espacio de investigación y práctica orientado al manejo del instrumento en distintas disciplinas artísticas. Su recorrido y formación académica incluyen una intensa actividad como intérprete en escenarios de América, Europa y Asia.

Entre 1999 y 2018, Carrascoza fue flautista principal de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Sao Paulo, una de las instituciones musicales más importantes de Brasil. Entre 2000 y 2014, ocupó el mismo cargo en la Orquesta Sinfónica Jazz del Estado de Sao Paulo. También integró la Camerata Aberta de la Escuela de Música del Estado de Sao Paulo, agrupación con la que obtuvo el Premio APCA en 2010 y el octavo Premio Bravo en 2012, distinciones que en su país reconocen la excelencia artística.

La trayectoria de la intérprete se extendió incluso más allá de las fronteras brasileñas, ya que fue invitada a presentarse en países como Hungría, Países Bajos, Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Argentina y China, para la difusión de repertorios contemporáneos y la interpretación de obras escritas especialmente para ella. De hecho, numerosos compositores dedicaron creaciones a su trabajo como solista.

La artista desarrolló también una amplia discografía en la que destacan proyectos vinculados a la música de vanguardia. En 2017 publicó el álbum Tempo Transversal - Flauta Expandida, en el sello SESC, centrado en piezas para flauta sola y recursos electrónicos. Más recientemente, participó en la producción audiovisual Imaginaciones Sonoras: Inmersión Telemática, junto al compositor Paulo C. Chagas, con flauta, electrónica y video, y que fue realizado de forma remota en el marco del proyecto de investigación "Música Telemática: Conectividad en Entornos Virtuales", financiado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP).

Su interés académico se orienta actualmente hacia la composición colaborativa, la improvisación mediada por tecnologías digitales y la performance telemática, es decir, conciertos y ensambles desarrollados en simultáneo desde diferentes puntos del mundo a través de internet. Coordina el Ensamble Telemático LaFlauta en la USP, conformado por estudiantes y músicos invitados de distintos países, con el objetivo de experimentar con nuevas formas de interacción artística a distancia.

Además de su trabajo como docente e investigadora, Carrascoza se desempeña como directora de la Orquesta Sinfónica de la USP (OSUSP), desde donde continúa impulsando proyectos de creación e interpretación.

Acceso libre y gratuito, no requiere inscripción previa.