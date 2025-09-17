Rugby: el paranaense Beber será entrenador en España

Jesús Beber tendrá su primera experiencia en el rugby del exterior, será en el Pasek Belenos.

El paranaense Jesús Beber fue nombrado nuevo director técnico del Pasek Belenos, equipo de la División de Honor Élite del rugby de España. Formado como jugador y coach en Tilcara, el entrerriano tendrá su primera experiencia profesional en Europa.

La llegada del paranaense al club de la ciudad de Avilés, de hecho, tras el primer contacto, el proceso avanzó rápidamente y Beber no dudó en aceptar el desafío. “La propuesta surgió en un fin de semana. Me contactaron un jueves, envié el currículum y, al día siguiente, ya tenía un mensaje de que me querían en el club. Aunque ya había recibido otras ofertas, en esta sentí que estaba más preparado y respaldado. Lo consulté con mi círculo cercano y, con su apoyo, decidí embarcarme en esta nueva aventura para vivir de lo que más amo, que es el rugby”, explicó en declaraciones a Uno Entre Ríos.

A lo que agregó: “Lo primero que me planteé fue trabajar en la defensa, diagnosticando desde esta destreza en qué lugar nos encontrábamos. Como me dijo un buen amigo, el ataque puede ganar partidos, aunque la defensa es la que realmente gana campeonatos.

—¿La idea es desarrollar un proyecto a largo plazo?

—La idea de desarrollar el rugby y continuar con la línea que seguía en Argentina es clara. Lo que más me gustaría es tener un proyecto a largo plazo, donde se pueda visualizar el crecimiento del jugador, aunque sé que los resultados influirán en este proceso.

Enseguida anexó: “El desarrollo interno de jugadores juveniles será fundamental durante mi estadía, abarcando desde la capacitación de entrenadores hasta la organización de clínicas para jugadores. Este enfoque es uno de los pilares de mi formación y la razón por la que decidí unirme al club”.

En el final de la entrevista, el coach paranaense se refirió a lo que dejó en el club de toda su vida: “Es mi segunda casa, eso es indiscutible. Mi familia es lo primero, aunque Tilcara ocupa un lugar muy especial. Es donde forjé los valores que hoy en día sigo predicando”.