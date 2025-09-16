Sospechoso del crimen de Basavilbaso habló en un medio antes de ser detenido

Antes de ser detenido, el imputado brindó una entrevista en FM Riel de Basavilbaso.

El fiscal Eduardo Santo imputó este martes a Jorge Alberto Lasota (36) por el homicidio de Gabriel Parreño, el hombre de 42 años hallado muerto con más de veinte puñaladas en su casa de Basavilbaso el pasado 10 de septiembre. El sospechoso, que ya se encontraba detenido con prisión preventiva por amenazas calificadas contra el hijo de su expareja, quedó alojado en la Comisaría Primera hasta su traslado a la Unidad Penal de Victoria.

Parreño fue encontrado sin vida en su vivienda de calle Podestá 961, aunque los peritos confirmaron que su muerte se produjo unas 72 horas antes del hallazgo. La autopsia reveló más de veinte heridas punzocortantes en su cuerpo.

En el marco de la investigación, Lasota emergió como principal sospechoso. Un dato llamativo es que, antes de ser señalado formalmente, el propio Lasota había brindado una entrevista radial en FM Riel, donde denunció que le habían hackeado el teléfono.

En esa oportunidad, apuntó directamente contra Parreño, a quien días atrás había llevado su celular para reparar. Según su relato, fue en ese momento cuando se produjo la supuesta intromisión en su dispositivo.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Concepción del Uruguay, que avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el violento crimen.