Lanzamiento de campaña de Frigerio y los candidatos libertarios: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”

Los candidatos y dirigentes de la Alianza La Libertad Avanza (ALLA) se encontraron en Rosario del Tala en una jornada que se consideró el inicio oficial de la campaña, de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La reunión ampliada contó con la presencia de todos los aspirantes a una banca en el Congreso, del gobernador Rogelio Frigerio, parte del gabinete, legisladores, intendentes y concejales. También estuvieron los equipos de trabajo proselitista de cada departamento y los jefes de campaña: Roque Fleitas, por La Libertad Avanza, y Gustavo Hein, por Juntos por Entre Ríos. “El objetivo central fue alinear las ideas para trabajar juntos, entendiendo que sólo unidos se podrá superar el presente y construir el futuro, dejando atrás al pasado kirchnerista; y que esta campaña debe dejar claro a los entrerrianos que la Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, se informó.

La coalición que contiene representantes de LLA, el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Fe y el Partido Libertario reafirmó su compromiso “desterrar al kirchnerismo, trabajar para no desaprovechar la oportunidad histórica y el enorme esfuerzo que vienen haciendo los entrerrianos y profundizar el cambio que está haciendo grande a la provincia y al país”, se indicó a través de un comunicado de prensa.

“No menos importante fue destacar el rol que cumplirán los candidatos en el Congreso: construir puentes entre la provincia y la Nación; legislar para permitirle a Entre Ríos acceder a los recursos que necesita, sin comprometer la meta nacional de sanear las cuentas públicas”.

“Los dirigentes en territorio serán centrales en esta campaña, junto con quienes están ejerciendo funciones como diputados y senadores. Cada uno de nosotros deberá aunar esfuerzos y llamar a la conciliación. Tenemos mucho conocimiento y buen capital humano. Somos un equipo fuerte que debe trabajar de manera armónica y consensuada. El pasado está muy cerca y forma parte del dolor de los entrerrianos, nosotros tenemos que ser portadores de un mensaje de tranquilidad y certidumbre”, manifestó Hein.

Fleitas dijo a su turno que “esta Alianza nos hace salir de nuestras zonas de confort y podemos hacerlo porque somos hombres y mujeres con convicción, con coraje, que hemos decidido hacer un acuerdo para no volver atrás nunca más. Llevemos a todo el territorio entrerriano las ideas de la libertad para que el 26 de octubre esta alianza llene las urnas de votos y podamos alcanzar lo que Entre Ríos y Argentina necesitan: honestidad, transparencia, favorecer al ciudadano de bien, poner en valor al trabajador, y podamos proyectarnos hacia el futuro. Hoy es el ‘día D’ para cambiar el rumbo de nuestra querida Argentina. No le demos más oportunidades a los que nos dejaron una provincia destruida. El gobernador y el presidente Milei saben bien lo que quieren y hacia dónde vamos: kirchnerismo nunca más”, sintetizó.

El candidato a senador nacional Joaquín Benegas Lynch manifestó a su turno: “Estamos unidos bajo una misma causa: no queremos nunca más la Argentina de la corrupción institucionalizada, la de la pobreza del 52 por ciento, la de la inflación del 300 por ciento que destruía los sueldos de los trabajadores y destrozaba a los más vulnerables económicamente y estafó a los jubilados. Hoy tenemos un país, liderado por Javier Milei, que planteó una transformación profunda, que respeta la división de poderes y busca tener un sector privado explosivo, fuerte, generador de riqueza, y un Estado con roles mínimos y fundamentales con mayor eficiencia, en el que los recursos lleguen a los médicos, maestros, a las fuerzas de la seguridad, y no que queden en la burocracia y la corrupción política, en los ñoquis, en los gerentes de la pobreza. El kirchnerismo es el responsable de dejarnos un país y una provincia destrozada. Esta transformación no será fácil y llevará tiempo, pero estoy convencido de que alcanzaremos nuestras metas porque veo esta conmovedora unión que lo hará posible. Porque La Libertad Avanza, y es Juntos y es por Entre Ríos”.

El cierre estuvo a cargo de Frigerio: “Durante 20 años, un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, sin obra pública, con rutas destruidas y un Estado ineficiente que servía como guarida de familiares y amigos del poder. En apenas 20 meses empezamos a dar vuelta esa dura realidad. Hoy estamos todos juntos —libertarios, radicales, PRO y partidos provinciales— defendiendo lo logrado en la provincia y construyendo un futuro serio y productivo. Rompimos privilegios, ordenamos las cuentas y transparentamos la gestión, cuidando cada peso que invierte el Estado”, expresó.

“No podemos permitir que regresen las opciones populistas que ofrecen salidas mágicas, cuando fueron los mismos que hundieron a Entre Ríos y al país en la pobreza estructural. El 26 de octubre vamos a defender el cambio con respeto, firmeza y coraje. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, finalizó.