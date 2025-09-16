Celeste Cid habló sobre su descargo en redes: “Me lastima la expectativa irreal”

La actriz cuestionó los estándares de belleza que se exigen a las mujeres.

Celeste Cid volvió a hablar sobre las recientes críticas que recibió por su aspecto y las acusaciones de que se realizó cirugías estéticas. La actriz reflexionó sobre su explosivo descargo y lamentó que todavía se siga hablando de eso.

La actriz posó en la alfombra roja de la avant premiere de “Papá x dos”, película que coprotagoniza con Benjamín Vicuña, y se refirió a su posteo en Instagram: “La mayor parte de los comentarios siempre fueron muy amorosos y soy muy agradecida. También encontré algunos comentarios mala onda y me dio bronca”.

Y reflexionó: “Siento que es algo que nos pasa a las mujeres en general, más allá de estar expuesto o no. (...) Las mujeres no tenemos permitido envejecer y eso me hace ruido”.

“Me lastima la expectativa irreal”, agregó.

En diálogo con Los Profesionales de siempre, la actriz volvió a analizar cómo funciona la sociedad con respecto a la imagen femenina: “Nos comparamos con las personas que vemos en Instagram. Si me ves en Instagram no soy la misma persona, porque te ponen una luz que te plancha la cara, te maquilla una maquilladora que es espectacular, todo es bárbaro. Estás tres horas para un momento de una foto que no es la vida real”.

En la misma línea, Cid cuestionó los estándares de belleza: “El anhelo de llegar a lo inalcanzable es absurdo. Y costoso, porque también hay mucha gente que realmente la pasa mal con eso. Me parece que hay que estar muy centrados y también dar mensajes amorosos, incluso cuando uno usa el teléfono y deja un mensaje a otro”.

