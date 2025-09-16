Fútbol: el domingo tres equipos paranaenses buscarán la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

La Copa Túnel Subfluvial Femenina entró en instancias decisivas y la expectativa crece de un lado y del otro del río. Este domingo se disputarán las semifinales del torneo que reúne a lo mejor del fútbol femenino de la región, con la presencia destacada de San Benito Paraná, Belgrano y Arenas, representantes de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

La jornada abrirá a las 15:30 en el Estadio “Luis Renaud” de Neuquén, donde San Benito Paraná y Belgrano animarán un duelo de alto voltaje. El equipo de San Benito, que llega con el respaldo de una campaña sólida, intentará hacerse fuerte en casa y dar un paso histórico hacia la final. Del otro lado, Belgrano —de gran presente— buscará arruinarle la fiesta a su rival.

El segundo cruce será a las 19.30 en el predio de la Liga Santafesina, donde Arenas, dirigido por el exPatronato Renzo Gonzalo Vera, tendrá una prueba de fuego frente a Unión de Santa Fe, donde él supo desempeñarse profesionalmente. El conjunto paranaense, que viene en crecimiento constante, sueña con dar el golpe ante uno de los clubes más importantes de la región.

Los vencedores de estos duelos se verán las caras en la gran final, programada para la próxima semana, donde se definirá quién se quedará con la primera edición del trofeo que convoca a lo mejor del fútbol femenino de Paraná y Santa Fe.