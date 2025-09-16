“Charlie y la fábrica de chocolate" llega al teatro en Buenos Aires y habrá audiciones

“Charlie y la fábrica de chocolate” tendrá su versión teatral.

Se realizarán audiciones abiertas para encontrar al protagonista.

De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock, llega ahora a la Argentina un nuevo fenómeno teatral de escala internacional: Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show.

El espectáculo se estrenará en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en invierno 2026, y comenzará su camino con una convocatoria abierta de audiciones para niños y niñas de 9 a 12 años.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la producción busca talentos infantiles de entre 9 y 12 años (o que aparenten esa edad) con habilidades indispensables de canto y actuación, además de facilidad para la danza. Algunos personajes requerirán conocimientos específicos en danza clásica o en estilos modernos como Jazz, Pop o Urbano.

Se trata de una oportunidad para nuevas generaciones de artistas: formar parte de la próxima superproducción de la temporada 2026, en un espacio único de crecimiento profesional donde podrán vivir una experiencia inolvidable en la fábrica más famosa del mundo.

Un fenómeno internacional que llega a la Argentina

El musical, basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral del 2026, y la búsqueda del elenco infantil es el primer paso de este acontecimiento.

Sobre Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show es una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta en escena de enorme espectacularidad. La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.