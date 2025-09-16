Caseros: trabajador avícola denunció a su empleador por golpiza y amenaza con un arma de fuego

Un joven de 27 años denunció haber sido agredido a golpes y amenazado con un arma de fuego por su empleador y el hijastro de éste, tras suspender tareas en una cuadrilla de cazadores de pollos en Colonia Sesteada, por falta de condiciones laborales en la localidad de Caseros, departamento Uruguay.

Según informó la Policía a ANÁLISIS, G.O.Z relató que, en la madrugada, cuando se retiraba por un camino de ripio hacia la planta de FADEL, fue interceptado por una camioneta de la que descendieron D.M.D. (50), dueño de la cuadrilla, y C.B. (26). Dijo que ambos lo golpearon con puños, patadas y la culata de un arma calibre .22, que incluso fue gatillada sin que se produjera el disparo.

El trabajador relató que logró llegar hasta los silos de FADEL, donde pidió ayuda. Fue trasladado en ambulancia al Hospital J. J. Urquiza, donde recibió curaciones y placas, tras lo cual fue dado de alta.

En el marco de la causa caratulada “ZGOs/ Denuncia – Infracción a la Ley de Armas y Explosivos”, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2, la Policía de Caseros y San Justo realizó este martes un allanamiento en una vivienda de calle 27 al 122, que arrojó resultado positivo.

Allí se secuestró una carabina calibre .22 con cargador y cuatro cartuchos, además de una bolsa con 32 proyectiles del mismo calibre y 20 cartuchos calibre 12/70 de diferentes tipos.

D. y B. fueron trasladados a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación, mientras avanza la investigación judicial.