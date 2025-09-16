Básquet: Uriel Lejtman fue elegido Jugador de la Semana 7 en la Liga Provincial

El interno de Sionista se destacó en la victoria ante Echagüe con una planilla sobresaliente.

El interno del Centro Juventud Sionista, Uriel Lejtman, fue elegido como el Jugador de la Semana 7 de la Liga Provincial de Mayores, certamen organizado por la Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER). Con una actuación superlativa, registró una valoración de 39 y resultó determinante en la victoria de su equipo en el marco de la Zona 1 de la Primera Fase.

En el triunfo 86-62 sobre Echagüe, disputado en el estadio Moisés Flesler, Lejtman fue la gran figura con una planilla de 29 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 4 robos. Su influencia se sintió a lo largo de todo el juego, especialmente en el segundo tiempo, cuando lideró al CJS para encaminar el quinto éxito en la competencia.

Nacido en Paraná el 1° de noviembre de 2000, Lejtman cuenta con experiencia internacional tras su paso por la Universidad de La Sierra (California, Estados Unidos). Además, ya supo saborear la gloria en el plano provincial: fue campeón con Sionista de la Conferencia 3 “Región Dos Orillas” del Torneo Pre Federal “Carlos Alberto Álvarez” en la temporada 2023.

Con este presente, Lejtman se consolida como uno de los jugadores más influyentes de la Liga Provincial, aportando jerarquía, versatilidad y liderazgo en un Sionista que se consolida en la pelea alta de su grupo.

El quinteto de la semana

Uriel Lejtman (Sionista) – Valoración: 39

29 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 4 robos vs. Echagüe

Pedro Amoros (Sportivo) – Valoración: 32

26 puntos, 10 rebotes, 1 asistencias vs. Parque

Facundo Barreto (Zaninetti) – Valoración: 31

16 puntos, 18 rebotes, 4 asistencias vs. Atlético BH

Eduar Montaña (Sionista) – Valoración: 28

11 puntos, 12 rebotes, 5 robos vs. Echagüe

Franco Pividori (Ferro San Salvador) – Valoración: 27

14 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias vs. Olimpia

Fuente: FBER