Copa Sudamericana: en un final agónico, Lanús venció a Fluminense por los cuartos

Lanús consiguió un agónico triunfo por 1-0 ante Fluminense de Brasil en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez. El único gol del partido para el conjunto granate lo convirtió Marcelino Moreno, a los 45 minutos del segundo tiempo, y valió para adelantarse en la serie.

Con este resultado, el combinado argentino logró una importante victoria de cara al duelo de vuelta que tendrá lugar el martes 23 de septiembre desde las 21.30, en el estadio Maracaná, y que dará a conocer al primer semifinalista del certamen internacional.

La paridad se hizo presente en la primera etapa ya que ninguno de los dos equipos logró romper el cero en el marcador, a pesar de que tanto el Granate como el conjunto brasileño generaron ocasiones en el área rival.

A los 34 minutos, el elenco de Rio de Janeiro estuvo cerca de abrir el marcador con una gran acción colectiva que fue definida por Renê, pero que no contó con la precisión necesaria para dirigir el remate al fondo de la red.

Por otro lado, el complemento no había contado con demasiadas emociones hasta que, en los últimos minutos del cotejo, Marcelino Moreno apareció dentro del área sin oposición y sacó un remate que sirvió para vencer al arquero Fábio.

Lanús había dominado la posesión de la pelota durante casi toda la segunda mitad, pero no había logrado ser efectivo en sus ataques. En una de las últimas jugadas, los brasileños tuvieron la chance más clara para igualar la partida, pero Carlos Izquierdoz intervino para evitar el empate.