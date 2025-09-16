Un camionero fue hospitalizado tras perder el control por la neblina y volcar el vehículo

Se produjo un vuelco de un camión con acoplado en Ruta Provincial Nº 6, en horas de la madrugada. El hecho sucedió aproximadamente 5.25 de este martes en el kilómetro 109. Intervino el Puesto de Control Vial Villaguay.

En el lugar se constató que un camión Iveco modelo BS-170E28, con semirremolque marca Hermann, conducido por un hombre de 50 años, domiciliado en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, quien se había despistado mientras trasladaba alimento balanceado para animales.

El conductor manifestó que debido a la intensa neblina perdió visibilidad del carril, lo que provocó el vuelco del transporte, informó Ahora.

Como consecuencia del siniestro fue trasladado en ambulancia al Hospital Santa Rosa de Villaguay, donde ingresó para ser atendido por personal médico. Permaneció en observación a la espera de estudios complementarios y se informó luego que presenta lesiones de carácter leves.

Cabe destacar que, a raíz del hecho, el tránsito en la zona permaneció interrumpido en ambas manos hasta que servicios mecánicos lograron remover el vehículo de carga.