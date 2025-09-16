Por pedido de la propia Karina Milei, el juez levantó la censura sobre los audios de las coimas

El juez en lo civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello levantó la censura previa que había dispuesto sobre audios grabados subrepticiamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Lo hizo luego de que la funcionaria desistiera del recurso judicial que había planteado para que no se conozca el contenido de esas grabaciones.

La funcionaria y hermana del Presidente hizo la presentación ante el juez en lo civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, quien había prohibido la difusión de esos audios a pedido de la propia funcionaria.

Los audios son conversaciones de Karina Milei registradas subrepticiamente. Esas grabaciones habían sido difundidas por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.

Se dieron a conocer al mimos tiempo que los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que hablaba de supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos, que en parte terminaban en manos de Karina Milei, según su relato.

La presentación de la funcionaria se realizó a las 8 de la mañana, dijeron sus allegados a La Nación. Fue una hora y media antes de las 9.30, momento en que se vencía el plazo para sostener la demanda o desistirla.

De hecho, el abogado Andrés Gil Domínguez, que litiga en el caso, había pedido que de no haberse presentado se la tenga por desistida.

Luego de esa decisión el juez resolvió: “Tener a la parte actora [Karina MIlei] por desistida de la medida cautelar dictada en autos, por haberse modificado las circunstancias que le dieron motivo”.

Y dispuso: “Ordenar, sin más trámite, el levantamiento de la medida cautelar dictada el 1 de septiembre de 2025″.

En su escrito, Karina Milei, patrocinada por el abogado Santiago Viola, señala: “Vengo a desistir de la presente acción solicitando, se deje sin efecto y se archiven las actuaciones”.

En medio contestó un recurso de revocatoria de la medida, pero esa cuestión ya quedó abstracta porque con su desistimiento la causa desaparece.