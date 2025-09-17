Básquet asociativo: Recreativo superó a Olimpia en el partido de la fecha

ecreativo superó a Olimpia en el partido de la fecha y mantiene su buen andar en el Torneo Clausura de la APB.

Con la disputa de tres encuentros, en la noche de este martes comenzó la disputa de la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En este marco, los equipos que se retiraron victoriosos fueron Recreativo, Sionista y Ciclista. La acción del capítulo asociativo proseguirá este miércoles.

En el partido de la fecha, Recreativo metió un pleno y consiguió una enorme victoria al vencer 81 a 70 a Olimpia, fue en calidad de visitante. En un juego equilibrado y parejo, el Bochas trabajó fuerte y concentrado para alcanzar un triunfo de consideración para sus pretensiones.

Facundo Mackinnon con 21 puntos y 13 rebotes fue el jugador más valioso de la noche, bien secundado por Juan Benet, Santiago Pérez y Lucio Frávega con 12 unidades cada uno. En Olimpia, en tanto, no alcanzó la muy buena labor de Juan Pagnone, autor de 28 puntos, y lo 16 tantos de Juan Gómez.

Por su parte, Sionista llegó a la cima del campeonato tras vencer sin objeciones a Paracao de visitante por 84 a 63. La visita fue más y desplegó su potencial para sacar una buena diferencia en el resultado y encaminarse fácil a un nuevo triunfo.

En este encuentro, Uriel Lejtman con 20 puntos fue el goleador del ganador, mientras que Joaquín Cabré con 18 unidades fue el máximo artillero del local, señala Paraná Deportes.

Por su parte, Ciclista le ganó con autoridad a Quique Club por 64 a 48. En un partido de bajo goleo, el local se adueñó rápido de las acciones y con un parcial de 32 a 22 en el primer tiempo pudo manejar el trámite y ser más que su oponente.

Nahuel García con 13 puntos, Pablo Bogado con 12 y Elías Moyano con 11 tantos fueron los goleadores en el CCP. Facundo Folmer con 11 tantos fue lo mejor del Decano.