El deporte en tiempos del cólera

Habrá que estar contentos que, por estas tierras, la racha de malos resultados no conlleva a la ira de simpatizantes. Muy por lo bajo se recuerdan algunas “apretadas” a jugadores de Patronato hace algunos años que incluyeron ciertas reacciones hacia los autos de los futbolistas. Incluso ANÁLISIS publicó en 2018 el extraño caso de Damián Lemos, a quien le incendiaron su coche. La propia web recordó en 2024 un inusitado brote de violencia en el hockey sobre césped que motivó un encuentro entre dirigentes entrerrianos y árbitros.

También fue noticia, hace unos días, la reacción desmedida del jugador del club Estudiantes, Sebastián Dorigón, quien en el marco de un clásico encuentro de rugby (fecha 15 del Torneo Regional del Litoral) golpeó a un simpatizante del Paraná Rowing Club. La institución del Parque Urquiza mencionó en un comunicado que aplicará una sanción ejemplificadora hacia el rugbier.

También el clásico de Viale por la Liga Paraná Campaña de Fútbol entre Viale FC y Arsenal tuvo momentos violentos entre los players e incluso en la repartija casi se lleva una porción el árbitro Matías Toranzo.

El ex jugador de Racing y hoy presidente de Defensores de Nebel, Gustavo Bou, fue uno de los pocos que en el ámbito de la Liga Concordiense de Fútbol, repudió enérgicamente los hechos violentos en ese territorio y que incluso obligaron a la suspensión de la actividad de manera momentánea.

Y a nivel nacional no pasa desapercibido los sucesos en Colón de Santa Fe y que de manera preocupante van creciendo. No solo con protestas e incidentes en su cancha sino esta semana donde incluso tuvo que actuar la Policía quien accionó con balas de goma para disuadir al grupo más exasperado, producto de la pésima campaña deportiva en la Primera Nacional.

“Acá eso no pasa”, se escuchó decir de un dirigente deportivo entrerriano.

A tal gravedad no llega, pero la violencia está latente. Un partido de basquetbol o un partido de fútbol infantil, por ejemplo.

Entonces, mejor prevenir que curar. Si bien en la provincia (últimamente muchos equipos de basquetbol y fútbol perdieron la categoría) no muestra el nivel de fanatismo como en Rosario, Córdoba o Santa Fe, hay que estar atentos.

En Entre Ríos se promulgó en 2020 la Ley 10.851 en la que se creó un programa de sensibilización y capacitación contra las violencias en el deporte, buscando prevenir y abordar estas conductas para promover un ambiente deportivo más seguro y respetuoso.

Lindas palabras que en algunos casos se lleva el viento y se ramifica en distintos hechos violentos que no deberían pasan desapercibido.