La Municipalidad inaugura la puesta en valor del Parque Infantil Apolinario Osinalde

El Municipio invita a la comunidad a acercarse este miércoles a partir de las 15.30 al renovado espacio público, ubicado en Alameda de la Federación y Enrique Berduc.

La obra se concretó con recursos y mano de obra municipal y cuenta con el padrinazgo del Club Atlético Estudiantes. El proyecto contempló una serie de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura del espacio, respetando la pendiente natural del terreno, promoviendo su conservación y funcionalidad.

Entre las tareas principales se destacan: mejoramiento de la accesibilidad, garantizando un entorno inclusivo para todas las personas; reforestación del área, para preservar y ampliar el arbolado existente; Instalación de nuevo equipamiento, incluyendo mobiliario urbano y juegos infantiles para el disfrute de niñas, niños y familias.

Esta intervención forma parte del compromiso municipal con la recuperación y el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y bienestar para toda la comunidad.