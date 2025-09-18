Festival Arte Joven: música, emprendimientos y cultura para celebrar la primavera

La Sala Mayo será el punto de encuentro para celebrar la primavera este fin de semana.

Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, desde las 17, la Sala Mayo será escenario de dos jornadas con feria de jóvenes emprendedores, espectáculos en vivo, patio gastronómico y la premiación de los Juegos Deportivos Universitarios.

En el marco de la Semana de las Juventudes, la Municipalidad de Paraná realizará el Festival Arte Joven, una propuesta que reunirá a la comunidad en un espacio de encuentro y celebración por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.

La programación incluirá una feria de emprendimientos jóvenes locales, música en vivo, gastronomía y diversas actividades culturales. Además, durante el festival se llevará a cabo la premiación de los Juegos Deportivos de la Ciudad Universitarios, que se desarrollan del 15 al 20 de septiembre en clubes y espacios deportivos de la ciudad.

En la iniciativa organizada por la Municipalidad, intervienen la Dirección General de Juventudes, las Subsecretarías de Cultura, de Deportes y de Producción. Su objetivo es promover la creatividad, el talento joven y el desarrollo de emprendimientos locales, además de fortalecer la integración de la comunidad estudiantil.

El espíritu del festival se vincula con el proyecto “Paraná Ciudad Universitaria”, impulsado por Marca Paraná, que fomenta acciones conjuntas con universidades e instituciones educativas para reforzar la identidad académica de la ciudad, integrar a estudiantes a la vida local y proyectar a Paraná como polo educativo regional.

Festival Fluir

Se trata del primer festival de Bienestar y se desarrollará este sábado 20, a partir de las 10 y hasta las 20, en el Complejo Balneario Thompson. Un evento diferente, totalmente gratis, con actividades para toda la familia. Habrá yoga, meditación, taichí, pilates, armonización y sanación energética. Sup, música, intervenciones artísticas, emprendedores y comida saludable, cuidado del cuerpo y muchas sorpresas más.

Festival Arte Joven

El festival se desarrollará el sábado 20 y domingo 21 y contará con la participación de artistas jóvenes locales, que aportarán frescura y creatividad desde el escenario. La programación ofrece además una amplia diversidad de géneros musicales que van desde la cumbia y el pop, hasta el rock alternativo, la electrónica y el funk, garantizando dos jornadas de celebración con propuestas para todos los gustos.

-Sábado 20: se presentarán Mística de Río, Tabula Rasa, Groove Amor y Preguntale Aquel.

-Domingo 21: Wanda Gaioli, Pequeños Seres y Funky Delight.