El Gato Negro continúa su ciclo dominical con un clásico del cine japonés

El ciclo de cine dominical del espacio cultural Gato Negro continúa en septiembre con una propuesta dedicada a grandes obras. En esta oportunidad, la sala de Tucumán 355 presentará Ran, la célebre película de Akira Kurosawa, considerada una de las cumbres de su filmografía. La función será el domingo 21 de septiembre a las 19:00 en Tucumán 355.

El film, estrenado en 1985, es una adaptación de El Rey Lear de William Shakespeare, trasladada al Japón feudal. Kurosawa sitúa la acción en tiempos de señores feudales y samuráis, de poder, ambición, traición y violencia fratricida.

La historia sigue al anciano señor Hidetora Ichimonji, quien decide dividir su reino entre sus tres hijos. Esto marca el inicio de una tragedia, ya que el hijo mayor, Taro, recibe el castillo principal y con él la autoridad del clan, mientras que Jiro y Saburo obtienen los castillos restantes con la obligación de sostener al primogénito. Pero los reproches y la desconfianza provocan rupturas permanentes. Saburo, el menor, cuestiona a su padre recordándole que él mismo obtuvo el poder mediante la traición. Ofendido, Hidetora lo destierra, iniciando una cadena de conflictos que derivará en luchas internas, traiciones y guerras que arrasarán con el linaje y el reino.

La obra fue ampliamente celebrada por la crítica internacional. Ganó el premio a Mejor película en lengua extranjera del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Óscar, logrando la estatuilla a Mejor diseño de vestuario para Emi Wada. Kurosawa, además, fue nominado como Mejor director, y el film recibió también menciones por su fotografía y diseño de producción.

La proyección forma parte de un ciclo mensual que el Gato Negro dedica a películas destacadas por su impronta visual. Durante septiembre, la programación viene proyectando títulos en los que la estética cumple un papel central. Desde la organización destacaron que la propuesta busca ofrecer a la comunidad paranaense un plan de domingo: "Avanza el mes de septiembre y el felino se estira grácil junto a la primavera que ya reclamó potestad climática antes de su anual coronación oficial. Y previendo este adelanto cada vez más común, el Gato decidió la temática de este mes para el ciclo de cine dominguero, con pelis de lo más estéticas y coloridas, reconocidas fundamentalmente por el despliegue visual del que hacen gala".

Las entradas estarán disponibles en la misma sala cultural el día de la función, con un valor general de $1.000.