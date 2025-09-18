Legisladores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos avanzaron en una agenda común para la región

La Legislatura cordobesa fue sede de la Cumbre Legislativa de la Región Centro, donde se reunieron legisladores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. El objetivo del encuentro de trabajo desarrollado este miércoles fue avanzar en una agenda parlamentaria común y sancionar leyes unificadas en áreas como seguridad, ambiente, obras públicas y promoción industrial.

La diputada Mariana Bentos, del Bloque Juntos por Entre Ríos, destacó la importancia de la integración regional y resaltó que “la Región Centro no es solo la suma de provincias: es el motor productivo de la Argentina”. En su discurso pronunciado en el salón del encuentro, Bentos mencionó algunas medidas implementadas en Entre Ríos para fortalecer la producción y aliviar la presión sobre el sector productivo, como la reducción y eliminación de Ingresos Brutos y Sellos, y la asignación del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural a la mejora de los caminos productivos, entre otras.

“La Región Centro es el corazón del diálogo parlamentario, un ámbito donde se prioriza el interés común y donde el federalismo se ejerce con convicción”, señaló, tras lo cual agregó: “hoy tenemos la oportunidad de consolidarnos como un bloque estratégico para el país y el mundo”.

La legisladora sostuvo que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) “otorga previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones de gran escala y para nuestra Región Centro significa la posibilidad concreta de modernizar puertos, construir nuevas rutas y puentes, instalar plantas de procesamiento con mayor valor agregado y generar miles de empleos genuinos”.

Por su parte, la diputada Susana Pérez, del mismo Bloque oficialista, destacó que el encuentro generó “una gran cantidad de ideas que se pueden trabajar en forma conjunta entre todas las provincias”.

La legisladora resaltó que no todas las políticas que se pueden trabajar de manera mancomunada implican inversión de dinero, sino que “muchas son aportes para el desarrollo de los tres estados provinciales basado en ideas”.

La legisladora puntualizó que la comisión especial conjunta firmó un acta compromiso “en la cual se acordó fortalecer la integración regional, reconocer el valor estratégico de la infraestructura y la logística, y consolidar una agenda común que trascienda fronteras provinciales y proyecte a la Región Centro como motor del desarrollo nacional”.

“La Región Centro -agregó- busca consolidarse como un bloque estratégico para el desarrollo nacional, a través del diálogo político, la cooperación interprovincial y la planificación de largo plazo, destacaron las legisladoras entrerrianas”. Además, acompañaron el encuentro la mesa ejecutiva y coordinación de la Región Centro, conformada por Jorge Chemes (Entre Ríos), Claudia Giaccone (Santa Fe) y Carlos Massei (Córdoba).