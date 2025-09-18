TC2000: el entrerriano Emiliano Stang se prepara para los 200 kilómetros de Buenos Aires

El piloto crespense tendrá un experimentado compañero que ya ganó tres veces la tradicional carrera.

El piloto crespense Emiliano Stang se prepara para la 19ª edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires que disputará el TC2000 el próximo 28 de septiembre, junto al Top Race y la Fórmula Nacional Argentina.

El oriundo de Crespo tendrá de compañero a Antonio García, quien ya sabe qué es ganar esta competencia y que por primera vez se vestirá con los colores de Toyota.

El entrerriano irá por su segunda edición de la carrera, mientras que su compañero de Luis Beltrán afrontará su séptima participación, habiendo ganado tres de forma consecutiva junto a Leonel Pernía en 2021, 2022 y 2023.

En ese marco, el piloto más joven de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia comenzó con la cuenta regresiva para disputar la mítica carrera en Buenos Aires, consigna Carburando.