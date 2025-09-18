Un uruguayense murió en un choque cerca de Larroque y cuatro trabajadores de la carne fueron hospitalizados

Un hombre de 37 años oriundo de Concepción del Uruguay murió este jueves en un accidente en la ruta provincial 16, en el sur de la provincia, en cercanías de la localidad de Larroque, en el departamento Gualeguaychú. Cuatro trabajadores de la carne están hospitalizados.

El fatal accidente podría haberse debido a un espejo de agua que provocó un despiste, debido a las lluvias abundantes que habían caído en la zona.

Los dos autos chocaron de frente en el kilómetro 25,5 cerca de las 7.30 de la mañana en la mano de la ruta que transita desde Gualeguay hacia Larroque. Un Ford K que circulaba en sentido este-oeste impactó contra un Volkswagen Fox que venía por el carril contrario.

El ocupante del primer auto falleció en el acto. Según informó a Canal 9 Litoral el oficial inspector Gómez presente en el lugar, la víctima fatal se trataría de un hombre de unos 37 años oriundo de Concepción del Uruguay. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Gualeguaychú.

El inspector explicó que en el momento del siniestro “no llovía pero había llovido, estaba garuando” y señaló que “el despiste del vehículo pudo haberse debido a un espejo de agua”. El estado en que quedó el Ford K exhibe la magnitud del impacto.

En el otro vehículo, que circulaba en la mano de Gualeguay a Larroque, iban tres hombres y una mujer que se dirigían a trabajar al frigorífico de la localidad. Fueron trasladados al hospital Isidro Labrador de Larroque y depende de la gravedad de las lesiones podrían ser derivados a Gualeguay o Gualeguaychú.

Este segundo coche tomó fuego producto del choque y se incendió por completo antes del arribo del cuerpo de bomberos de Larroque.

La ruta estuvo cortada durante más de dos horas y fue liberada cerca de las 10 de este jueves.

Fuente: Ahora